林鄭：堅持「外防輸入」爭通關內地

稱設小組理順院舍防疫

林太昨在社交媒體上載文章回顧今波疫情，她說第五波疫情歷時4個多月，至本月曙光漸露，是一段艱辛旅程；長者在這波疫情影響尤其深，逾九成死亡個案為65歲或以上，政府已痛定思痛，過去數月聯同醫管局及社會各界提供結合中西藥的治療，並成立工作小組全面理順院舍防疫措施。

本月8日起一連三日的「全民自願快測」，林太稱整體上已達至3個目的，可更好掌握本地感染情况、從社區找出隱性傳播鏈，並讓市民更習慣應用快測。

她認為，復常路來之不易，市民不應掉以輕心，當局會貫徹落實「早發現、早隔離、早治療」，推動社會復常，強調會重振本港作為連通海內外的重要橋樑角色和樞紐地位；而為與內地「通關」，當局會堅持「外防輸入，內防反彈」策略，以最小代價實現最大防控效果。

（新冠疫情）