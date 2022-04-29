社交措施逐步「鬆綁」 料3個月增30萬宗 理大推算 撤熔斷增1.3%個案

理大土地測量及地理資訊學系利用「特定傳染病動力學」（SEIR）模型，計及Omicron新冠變種病毒在港的傳染率、個案潛伏期，以及感染者的康復或死亡率，推算未來3個月本港感染情况。模型以政府公布第五波至昨119萬宗陽性檢測個案、分階段放寬社交距離措施，以及每日維持約2000人抵港，推算疫情將於短時間內反彈，從而引發第六波，屆時單日將新增約1萬宗感染個案，至7月底、8月初完結，推算3個月內共新增30萬宗感染。

學者：無熔斷對疫情影響小

理大模型推算，若在上述情境下取消航班熔斷機制，第六波將再增少於4000宗感染個案、即增約1.3%；模型亦按不同抵港人數推算，發現取消熔斷機制只會增加本地感染風險1%至1.5%。陳武說，本港抵港檢疫措施嚴謹，取消熔斷機制只會有少數「漏網之魚」將病毒流入社區，相信影響很小。

指長期熔斷「贏糖輸廠」

田北辰倡有新變種再啟

田北辰認為，以往不少旅客選擇在香港轉機，熔斷機制為他們帶來不確定性，旅客或轉到鄰近的新加坡或大灣區過境，令香港國際航空樞紐地位受損，正興建的機場第三跑道將無用武之地。田北辰認為，維持熔斷機制代價很大，但防疫功用有限，「贏粒糖輸間廠」，建議可短期內暫停機制，日後出現新變種病毒才即時重啟。

倘全撤熔斷社交限制

3個月料增至471萬宗

按理大模型推算，第五波疫情至今累計200萬人受感染，遠少於港大醫學院早前推算的400萬人。理大模型亦推算，若即日起解除所有社交距離措施及取消熔斷機制，未來3個月新感染個案將增至471.1萬宗，第六波疫情會提早於5月中旬見頂，屆時單日新增近35萬宗感染，至5月底、6月初回落。

強調須維持一定社交措施

陳武表示，海外經驗顯示，每宗確診背後有約4宗隱性感染個案，但本港防疫措施較嚴謹，市民外出均戴口罩，認為第五波200萬人染疫的推算較合理。但他強調，本港必須維持一定程度的社交距離措施，否則疫情將大幅反彈。

倡「動態全民檢測」 先高風險區

理大亦提出「動態全民檢測」方案，分8天按地區做核酸檢測，並率先在感染風險及人口流動較高地區採樣，其間市民須額外接受兩至三次快速抗原測試，亦須在受檢當日禁足。理大深圳技術創新研究院（福田）院長史文中預計，做法可找出逾三成隱性患者，建議可趁現時第五波尾聲，或第六波末段（即8月）推行，加快疫情回落速度，有望助本港「清零」。

田北辰認為，現階段推行全民檢測不可能「清零」，亦不一定能與內地通關，勞師動眾的結果或是「雙輸」。他強調，除非中央明言全民檢測是通關條件，否則不宜推行，惟承認機會較「渺茫」。特首林鄭月娥周二被問及會否推行全民檢測，稱未是時候決定。

明報記者

（新冠疫情）

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