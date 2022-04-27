初選案11人擬認罪 國安官關注延審 多人還押逾年開審無期 促下級法院訂期限

范國威申保釋再被拒

控方指Patreon發文危國安

判辭指出，代表申請人范國威（55歲）的大律師吳靄儀陳辭稱，申請人自去年9月被拒保釋後有重大情况轉變，包括已斷絕所有政治聯繫、其家人健康惡化，案件審訊長時間延誤，最快或於2023年中才開審。律政司一方則指出，自去年9月已準備好交付高院審訊，只因需時翻譯文件。案件在裁判法院處理時，法庭曾探討在第五次提訊日前展開答辯，惟遭辯方反對，反對者包括范國威。

判辭續指出，雖然申請方指稱申請人只是透過Patreon發表其藝術創作，但律政司指申請人繼續在其Patreon平台發文，堅決危害國安，並引述他去年12月所發布的內容：「捷克、南韓、台灣，走過獨裁威權時代，過渡至民主自由社會，要經過數十年的漫長歲月，希望香港不需要經歷這麼久的艱苦試練，才能到達花開的彼岸，現在黑暗隧道看不見盡頭，牆外朋友的問候鼓勵，給我堅持下去的勇氣。」

法官杜麗冰在判辭中表示，申請人家人的健康不構成重大情况轉變，然而關注案件程序長期延誤，引述國安法第42（1）條指香港特區執法和司法機關應確保危害國安的案件公正、及時辦理。杜官又稱，申請人與其他不獲保釋的被告已還押逾一年，下級法院是時候作案件管理，包括具體訂立交付日期，就被告要否作初級偵訊訂立考慮期限等。

杜官在判辭透露，知悉至今有11人表示會認罪，假如有被告認罪，總裁判官須訂立控辯雙方同意案情摘要的期限，盡快處理其認罪，強調無任何理由拖延其餘被告。法官表示理解本案被告人數眾多，總裁判官需處理不少事項，但若然不堅守「最後期限」，將造成混亂。

官同情漫長等待 稱造成不公

杜官在判辭末段提到，對於申請人在交付過程中漫長的等待深表同情，認同對申請人造成不公，惟未信納他不會繼續危害國安。

終審法院首席法官張舉能今年1月在法律年度開啟典禮結束後見記者，表示若案件牽涉大量被告和律師，開審前需要不少程序及工夫，司法機構已加快處理國安案件，以求盡快開審。

【案件編號：HCCP 454/21】

明報記者

（港區國安法）

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