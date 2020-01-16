「免誤墮法網」 FCC暫停頒人權新聞獎

《立場》被搜FCC曾發聲明

消息：外交公署傳召主席警告

據悉，人權新聞獎已完成評審，原定於下月3日「世界新聞自由日」公布得獎名單，《立場》得獎報道包括「智慧監獄」報道，及有關支聯會和民主派初選案報道；「智慧監獄」報道曾被保安局長鄧炳強點名批評妖魔化執法部門。FCC主席瑞凱德昨回覆本報，承認部分中文得獎報道「可能引起問題」，但不評論所涉機構。

主席承認 部分得獎作「可能引起問題」

事件在駐港外國記者圈引起震盪，加上FCC董事會否決就《立場新聞》博客區家麟被捕一事發聲明，反對停辦人權新聞獎的董事──《華爾街日報》記者Dan Strumpf，和新聞自由小組過半人宣布辭職。

瑞凱德昨在聲明稱，本港新聞工作者過去兩年在新「紅線」下工作，當中仍有大量不清之處，會方不想誤墮法網，所以決定暫停舉辦。他形容決定非常艱難，並向參賽者、評判及協辦人員致歉。他又稱，FCC日後會繼續推廣新聞自由，但因應近日事態或要調整方式。

董事會否決為區家麟發聲明

新聞自由組組員請辭

瑞凱德向本報稱，事前並無收到本港警方或中方就新聞獎警告，而是早前留意到部分得獎中文報道在當下環境可能引起問題，董事會決定不能只頒部分獎項，故董事會討論後停辦。至於聲明無提及日後會否續辦人權新聞獎，他稱不能代替日後董事會決定，「我們不知道香港5年、10年後的情况」，所以用「暫停」一詞。

其中一名辭任新聞自由小組的獨立記者Timothy McLaughlin稱，董事會否決就區家麟被捕事件發聲明。他批評事件儼如自我審查，質疑小組已非維護新聞自由，故不再留任。瑞凱德則反駁，從來是FCC董事會決定是否發聲明。

FCC前主席Steve Vines表示，人權新聞獎本來象徵香港是亞洲區內少數可報道人權新聞的地方，形容香港如今淪為沒有新聞自由的地方。他慨嘆，如果香港局面持續，相信日後無法舉辦人權新聞獎，「這就是終結」。

人權新聞獎1995年起舉辦，原先由國際特赦組織與FCC、記協聯合舉辦，旨在提高大眾對基本人權的尊重，迄今已舉行25屆。國際特赦去年撤出香港後，由FCC獨立籌辦。《文匯報》年初有報道稱，人權新聞獎得獎作品抹黑警隊及中央政府，並質疑台灣親綠學者吳叡人獲獎的〈致一場未完的革命〉一文違反煽動罪。