稱新聞自由一直存在 「不需用捍衛呢個字」

【明報專訊】過去的特首候選人林鄭月娥、曾俊華和梁振英等均曾簽署記者協會的《新聞自由約章》，並向記協講解政綱。今屆唯一特首候選人李家超昨日被問會否捍衛新聞自由時稱，新聞自由一直存在，「不需要用捍衛呢個字，已經存在嘅嘢就已經存在」，強調新聞自由受《基本法》保障，但新聞自由必須符合法律原則，任何人或活動須符法律規限。對於記協前日邀請會面，李家超指記協需向政府提供資料，待處理相關事情後，才有可能接觸。
會面否？ 李：記協需向政府交資料
記協：已交資料及伸橄欖枝
記協主席陳朗昇表示，記協已於3月8日向職工會登記局提交資料，不清楚有什麼程序仍未處理，對於李家超不欲與記協會面感到「無所謂」，「他也不是見了很多人」，亦已大概了解李的立場；但形容記協日前拋出橄欖枝，李家超卻如此回應，「公道自在人心」。
浸大新聞系高級講師呂秉權表示，中國內地和香港有簽署的《公民權利和政治權利國際公約》、《港區國安法》與《基本法》均有條文保障新聞自由，政府有責任和角色落實法律，尊重、維持及促進新聞自由環境，「沒有任何人的角色比政府更大」。
他認為，李家超即使不用「捍衛」字眼，亦應做到「促進」新聞自由，並希望他明白新聞自由對社會的重要，舉例指國家統計局長因內地「造假數」嚴重，呼籲傳媒監督地方數據，反映內地了解傳媒監督的作用，而內地領導人亦會看「內參」，需要真實聲音作政策決定。