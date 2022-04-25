稱新聞自由一直存在 「不需用捍衛呢個字」

會面否？ 李：記協需向政府交資料

記協：已交資料及伸橄欖枝

記協主席陳朗昇表示，記協已於3月8日向職工會登記局提交資料，不清楚有什麼程序仍未處理，對於李家超不欲與記協會面感到「無所謂」，「他也不是見了很多人」，亦已大概了解李的立場；但形容記協日前拋出橄欖枝，李家超卻如此回應，「公道自在人心」。

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，中國內地和香港有簽署的《公民權利和政治權利國際公約》、《港區國安法》與《基本法》均有條文保障新聞自由，政府有責任和角色落實法律，尊重、維持及促進新聞自由環境，「沒有任何人的角色比政府更大」。

他認為，李家超即使不用「捍衛」字眼，亦應做到「促進」新聞自由，並希望他明白新聞自由對社會的重要，舉例指國家統計局長因內地「造假數」嚴重，呼籲傳媒監督地方數據，反映內地了解傳媒監督的作用，而內地領導人亦會看「內參」，需要真實聲音作政策決定。

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