會否做到三年上樓告別劏房 李沒正面答

稱有新想法 「基層可選提早搬進新公屋」

李家超昨探訪兩戶基層居民，其中嚴女士與兩子女住在150呎的劏房，70歲的羅太住在40呎大的板間房，李稱他們均表達盡快上樓的要求。李晚上在facebook提到他「有一個想法，如果基層市民願意，他們可以選擇提早搬進新落成的公共屋邨」，但初期可能街市等配套未完善。他引述羅太和嚴女士都認同其想法，「嚴女士更認為，讓子女有私人和學習空間，至為重要，跑遠一點買菜也沒關係」。

李見記者總結行程，表示明白基層家庭對房屋需求殷切，若當選會在這方面努力。他形容房屋問題是重中之重，是解決其他問題的鑰匙，不僅是居住環境問題，亦是貧窮和社會分配問題；他將在土地供應和加快建屋兩方面入手，透過統籌工作，提升部門之間的效率，並壓縮程序加快建屋，「加快、加量」，並會爭取落實新的做法。

陳劍青：避關鍵環節 不符「以結果為目標」

陳劍青質疑，李家超避開公屋輪候時間、告別劏房和建屋量的關鍵環節，不符其「以結果為目標」的理念。他又留意到，李家超政綱料在理順房協和市建局角色着墨，關注政府會否將機構收歸，讓有關機構不用因要自負盈虧而不能興建足夠的公營房屋。他估計李的政綱重商輕民，未必採納公眾聲音。房委會2月公布截至去年底公屋輪候時間，一般申請者平均輪候6年。

招國偉促交代時間表 社協：未回應基層關切

招國偉說，李家超應在「三年上樓」目標上有更清晰的時間表，而李現時透露的政策方向是承繼現屆政府，需待他公布政綱後才知有否新意。他相信李成功上任後才會再深化政綱。社區組織協會表示，李家超昨天的公開回應未能提出切實政策處理基層的關注，包括扶貧、配合安置政策、消滅籠屋板房、規管劏房等，並期望他可於選舉日前與社協的基層居民會面。

（特首選舉）