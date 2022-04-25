提升政府管治力 安居 增國際競爭力 關懷社會 政綱4範疇 李將赴傳媒論壇

擬不設現場觀眾提問 邀市民錄影發問

李家超近日減少公開活動，專注草擬政綱，競選團隊正作公布安排。據不同消息來源稱，暫定有7間電視台和電台籌備搭建平台，讓李講述施政方針。電子傳媒今日開會敲定論壇細節，初步計劃論壇長約一小時，會現場直播，惟因疫情關係，不設現場觀眾提問，大會將委託民調機構協助抽樣，邀請市民錄影向候選人提問，但一切仍有待開會商定。李家超團隊擬在電視論壇前一兩天，先公開政綱文本。

增副司長副局長 擬納《北都發展策略》

接近選舉團隊的消息人士形容，李家超的政綱相對精簡，但未必會鉅細無遺地道出各項具體工作指標，例如公屋建屋數量。一如李家超及團隊近日說，政綱會傾向原則性及綱領，主要有4範疇。首先，李家超會講述提升政府管治能力的策略，包括改變政府管治文化，並會在問責團隊中增設副司長；增加副局長及政治助理數目。李之前已提出「我和我們」的論述，料會提出增強團隊協助方法，包括動員公務員、社區團體為社會服務的機制。

在「安居」問題上，他會提出加快市民上公屋的程序，團隊正研究提出設立專責統籌組處理建樓及加快市民編配公屋流程。特首林鄭月娥早前提出《北部都會區發展策略》，據知李家超都擬在政綱收納該項土地策略。

李家超參選時提3項重點，包括提升香港競爭力。曾有評論指他不諳金融經濟，但接近選舉團隊的消息人士稱，李的政綱會重申發展國際金融中心、推動科技、推動文化之都的方案。

李家超在參選宣言曾說要讓市民「分享發展紅利」，料會在政綱提及關愛社會的篇幅，包括改善醫療服務、助青年向上游發展等建議。至於他近日說如上任後會優先跟進內地通關，則未必會在政綱中列出爭取時間表。

狄志遠：要述具體重點 田北辰：應談大方向

社福界立法會議員狄志遠認為，政綱是候選人的承諾，能讓市民日後衡量候選人有否兌諾，所以不能太空洞，要具體說明施政重點。「如果（政綱）是原則性、方向性、籠籠統統，可能只演繹到問題，或者對問題看法。但我們更關心你如何解決問題，採取什麼行動、時間表、步驟。」

狄志遠又批評，李家超月底才公布政綱，距離投票日（5月8日）只有一個多星期，社會無足夠時間討論。他指如部分政策範疇的政綱已完成，可於這兩天先公布。實政圓桌議員田北辰認為，李家超可以在《施政報告》交代具體政策，政綱應交代本港持續發展的大方向，「具體的工作，如果這麼短時間逼出來我會更驚，為交功課而交。有些事務他不熟悉，寫細節方案出來問題更大」。

明報記者

（特首選舉）

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