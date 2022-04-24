愛龜被盜街坊送回 壽星獸醫：最好禮物

放店外與孩同樂 欲餵龜揭被偷

姓蔡獸醫說，前日下午約3時，他把該隻雄性白化盾臂龜放在獸醫中心外的圍欄內，讓小朋友玩耍，至下午5時許打算餵龜，才發現龜不知所終。蔡報警並翻看閉路電視錄影，發現一名紫衣女子把龜取走。他說前日心情低落，「成個人亂晒」，也放棄與友人慶生，前往香港仔警署錄口供。至前晚10時許，他收到南區前區議員陳炳洋信息稱有街坊發現他的龜，街坊昨早更將牠送回診所。

蔡說，愛龜名為Vanilla，約兩歲半，該品種的龜價值約2萬至3萬元，雖不算罕有，但一直視之為自己的小孩，今次失而復得，愛龜沒受傷，倍感高興。他稱自己也有疏忽，不會怪責偷龜女子，日後會多加注意。

抱龜女公園徘徊 遇街坊棄龜逃

陳炳洋說，前晚有街坊在鴨脷洲寵物公園放狗時，發現一名女子抱龜在公園外徘徊，自言自語，有街坊上前了解，女子隨即將龜拋到草叢後逃去，街坊其後將龜轉交有養陸龜經驗的街坊照料，自己則聯絡龜主，認為事件體現鴨脷洲街坊的團結及人寵共融。警方將案列作盜竊，交西區刑事調查隊第六隊跟進，暫無人被捕。