學者倡善用逾萬中醫快速介入

6300院舍長者獲遙距看症

林志秀稱，本港早前在短時間出現大量病例，大量感染者滯留在家，正因這特殊情景，中醫藥得以迅速投入。他舉例，醫管局中醫組及時在疫情高峰時為老人院染疫長者遠程看症，截至4月中，已為230所院舍逾6300人次診療。中大的中西醫結合醫學研究所和中醫學院的臨牀團隊也為染疫者及康復者遙距贈醫，至今逾2000人受助。

林表示，中醫藥有效緩解新冠臨牀症狀，如發燒、咳嗽、咽喉疼痛，並令患者加速轉陰，如能以患者為中心，採用中西醫結合策略抗疫，定能取長補短、優勢互補、更有效地治療染疫者。

林志秀在今次疫情治療逾百名染疫者，大多症狀輕微，但數名年過60者症狀頗嚴重，有人轉陰後仍十分疲勞，不斷咳、口乾、氣促，走幾步路都氣短。他說中醫辨證為餘邪未清，氣陰兩虛的證候，治療上以益氣養陰，化痰止咳為治法，方用沙參麥冬湯合四君子湯加減，服藥一周後，後遺症狀明顯改善，體力大增，每日行一小時而不覺得疲勞。

（新冠疫情）