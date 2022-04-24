內地專家推中成藥方案 涵蓋密接者 按體質症狀選藥 港中醫：最好服前先諮詢

中醫教授：無症狀非密切接觸勿服

中央政府援港抗疫中醫專家組擬備的「中醫藥抗疫臨牀應用方案」包括中醫診療方案、中醫康復指導等，當中居家使用中成藥建議（試行版）提及，平時體質較好、偏熱、偏實的密切接觸者居家觀察時，可服連花清瘟膠囊；胃腸功能較差、偏寒、濕者，建議服藿香正氣膠囊（見表）。

另外，中醫藥預防治療FAQ（試行版）亦列出不同症狀適合服用的中成藥，當中肌肉痛、咽痛或發熱，伴大便秘結等可服連花清瘟膠囊；肌肉痛、乏力、鼻塞流涕等可服金花清感顆粒；頭痛、怕冷等可服感冒清熱顆粒；乏力、伴胃腸不適、嘔、瀉等可服藿香正氣膠囊；老年人、或平時不夠氣、乏力、多汗可服生脈飲口服液。

中央捐贈60萬盒抗疫中成藥給香港，全數已分發，香港註冊中醫學會會長陳永光曾稱連花清瘟膠囊並非用於預防感染新冠病毒，而是用於治療。對於會否建議密切接觸者服中成藥預防感染，食衛局回覆稱，上述方案供中醫藥界及市民參考，方案已上載新冠病毒專題網站，港府會繼續透過社交媒體及中醫藥業界等不同渠道推廣有關方案。

前稱連花用於治療非預防

中醫會長：密接者風險高

醫管局表示，已將上述方案發送予18區中醫診所暨教研中心作臨牀參考，而中醫諮詢熱線為感染者及公眾提供建議，註冊中醫師會就查詢者所提供的中醫證型及體質，建議相應中成藥，合適服藥者中，醫師有建議用連花清瘟胶囊、金花清感顆粒、小柴胡湯和藿香正氣丸等。

陳永光回覆本報稱，密切接觸者有別於一般市民，感染風險很高，並可能在感染3至4天後才驗出陽性，最理想是密切接觸者經中醫師診症下處方中藥作預防用途，但若條件不許可，服用方案中建議的中成藥也可行，至於沒接觸史的市民，如有不適或有相關憂慮，則應由中醫師診症下處方中藥，或建議可服的中成藥。

中大中醫學院副院長林志秀表示，曾為10多名密切接觸者診症，認為其體質合適，故建議服中成藥預防，經驗上有助減少症狀，但如非密切接觸者，又沒臨牀症狀，一般不推介服用中成藥預防。他稱，方案中建議的中成藥均安全，惟若體質不合適，服藥後可能有輕微不適，如連花清瘟膠囊成分包含大黃，會令大便較稀爛，故脾胃虛寒者慎用，否則或腹脹腹瀉，市民服藥前最好先諮詢中醫師。

學者倡業界商中藥預防功效

林稱，河北醫科大學第二醫院團隊去年11月於Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine刊登研究，1976名密切及次密切接觸者中，1101人持續14天每天3次、每次服4粒連花清瘟膠囊，當中3人、0.27%最終驗出陽性，875名無服藥者則有10人、1.14%呈陽性。該文引述以往研究，稱連花清瘟膠囊具有多項藥用成分，如金銀花及連翹有效阻止新冠病毒與血管緊張素轉化酶結合等，顯示此藥能對密切接觸者感染新冠病毒起預防作用。林認為，本港中醫以往較少提及中藥預防效用，建議業界未來可商討中藥預防功效，制定清晰指引供市民參考。

明報記者

（新冠疫情）