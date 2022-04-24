函政府促准回港者家居檢疫 旅議會冀增外遊意欲

楊淑芬昨在港台《星期六問責》說，業界歡迎放寬航班熔斷機制，並期望可進一步放寬，甚至取消。她說，旅議會兩周前去信政府，促請容許本港居民回港後居家檢疫，認為可增市民外遊意欲，業界將有少許商機，同時外國旅客不會因檢疫酒店房間供不應求而受阻礙。

稱本地遊利潤小 倡撤航班熔斷

楊說，本地遊利潤微薄，只能讓業界有營運空間，導遊及司機可開工，但不能減少旅行社倒閉風險。她說疫情前有1700多間旅行社，這兩三年倒閉近300間，同時有小型旅行社新登記，目前旅行社有1600多間，而疫情前共有1.6萬多名導遊及領隊，現時約剩9000人。

徐王美倫昨在商台《政經星期六》說，旅議會至前日接受200間旅行社申辦本地團，逾九成同時登記可做30或100人團，昨日及今日有10至13團出發，未來10天出發的都是30人以下一團，而本周團數不多。至於100人團的參加者須在出發前做快速測試，她說旅行團會採信任機制，團友須在家快測，並簽名聲明結果為陰性。

餐飲業料失業率降 倡母親節前准8人一枱

政府上周四放寬晚市堂食及准4人一枱，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在商台《政經星期六》說，放寬晚市堂食後，市民踴躍外出用膳，西貢食肆座無虛席，早前暫時停業的食肆大部分重開並招聘員工，料業界失業率會回落。他說母親節對業界重要，希望政府在此前再放寬至8人一枱。他又說，晚市堂食現至晚上10時，影響專營晚市食肆的生意，應全面放寬時限。

（新冠疫情）