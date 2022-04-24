34檢疫酒店 5月首周僅餘小量房 非港人入境解禁在即 有酒店7月底前訂滿

史立德倡准返港港人家居檢疫

下月起本港將有45間指定檢疫酒店提供逾1.4萬房間作檢疫，昨日政府同心抗疫網站顯示，34間檢疫酒店在5月首周僅餘小量房。記者昨以顧客身分向11間檢疫酒店查詢，5月1日只有香港康得思酒店有房，每晚房價1500元，其餘10間最快5月6日才有房。華美達海景酒店最快5月6日有房，房價每晚560元，職員說房間供應緊張，需盡快預訂；香港JEN酒店職員稱最快7月底才有房。酒店One-Eight-One Hotel & Serviced Residences職員說最快5月28日有套房，7晚房價47,600元，6月中才有非套房，7晚房價13,750元。

業界：個別訂房緊張 料無關放寬熔斷

航班方面，截至昨午6時，國泰航空網站顯示最快5月15日有航班從倫敦返港，需轉機一次，票價約6000元。漢莎航空網站顯示，最快5月12日有航班從倫敦返港，有4條航線可選，均需轉機兩次，4條航線皆只餘3個位，最低票價7500元。

身兼奧斯酒店營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，本港酒店房間充足，足以應付抵港者，若房間預訂爆滿，可動用備用房間，或徵召更多酒店作檢疫，個別酒店需求較大則屬商業因素。他估計，早前有人訂了機票及酒店回港，後來航班被熔斷，尚未通知酒店取消預訂，故5月初有個別檢疫酒店房供應緊張，料與放寬熔斷機制無關。他認為航空公司難在短時間恢復來港航班，由於到港航班不多，未影響檢疫酒店房間需求。

航班不直航 旅界稱不理想

5月有部分來港航班需轉機，崔認為情况不理想，指熔斷機制令航空公司對本港失信心，不敢安排直航機來港，避免航班取消及停飛。他說現階段放寬入境限制主要是商務及回港者受惠，料訪港航班會逐步趨於穩定。

明報記者

（新冠疫情）