院舍試用「流動方艙」 供未及送院染疫者隔離

淨化進出空氣 可設為負壓正壓

本港幾乎所有院舍在第五波疫情下「失守」，香港聖公會將軍澳安老服務大樓亦不例外，該院舍服務總監黃禮財表示，院內約有250名院友，第五波疫情下三分之二院友染疫，部分染疫後一直未能送院或送入其他隔離設施，院舍亦無從得知是否因染疫院友滯留而導致院內爆發。

該院舍約兩周前開始試用3個流動方艙，裝置主要由支架和膠屏障撐起約一個牀位的空間，並有兩套「氧聚解系統」控制入風和出風，可將出入方艙的空氣淨化和消毒。裝置可調節為負壓、正壓等不同模式，例如若發現個別院友染疫，可設為負壓隔離染疫者，若多人染疫，可設為正壓「逆向隔離」未染疫者。

7院舍試用12個 蒐意見改良

研發流動方艙的信山實業有限公司董事陳志強說，流動方艙每小時換氣21次，進入和流出的空氣會用「​​NCCO氧聚解技術」消毒。他說，每個流動方艙成本為數千元至1萬元，一年電費約「一百幾十元」，每年維修保養費用約數百元，現時在7間院舍正試用12個流動方艙，蒐集意見後會改良設計，例如減少需上螺絲的位置，令院舍職員可在半小時內組裝流動方艙，亦會改為可兩邊出入，方便院舍職員照顧需雙人扶抱的院友，稍後計劃捐贈50個改良後的流動方艙給院舍使用。

現供用膳檢測運動 研探訪用

黃禮財說，院舍內已「清零」，故3個流動方艙暫供員工用膳、為剛出院院友做檢測，以及讓院友做運動。他說院舍始終不是隔離設施，一旦爆發疫情，仍需將院友送院或送入隔離設施，而流動方艙可在染疫院友未及送院前暫時隔離他們。

推動流動方艙在院舍應用的立法會議員陳恒鑌表示，第五波疫情下院舍受很大影響，希望流動方艙有助院舍防止交叉感染。他說，除了隔離染疫者，亦可研究用流動方艙作其他用途，例如疫情時院舍停止探訪，不少院友已長時間未能見家人，情緒出問題，他認為可研究利用流動方艙，在安全環境下讓家屬探訪院友，另亦可研究在學校、急症室等環境使用。

（新冠疫情）