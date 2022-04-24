假後沒反彈 許樹昌：針後染疫抗體高 料逾半人曾中招 研究稱一針後染疫勝三針

降至523宗 歐家榮：要看一兩周

昨日陽性個案進一步回落，新增523宗，包括252宗核酸檢測陽性及271宗快速測試陽性呈報個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去一周平均每日有621宗個案，較之前7日平均1259宗少，現時疫情穩定，​​「剛剛過了長假期，加上學校復課，增加了社區傳播的風險，所以我們要密切注視未來一兩星期，看疫情會否繼續向下」。

至於學校，由於昨日是周六，學校沒上課，故未有新呈報個案。歐家榮說，上周二至周五累計299間學校復課，涉及16萬名學生和2.6萬名職員，共12間學校呈報8名學生和7名教職員染疫，學生驗出陽性比例為0.005%，教職員則為0.027%。他說，大部分呈報個案都和學校不相關，部分學生在陽性前一日曾上學，但陽性後沒上學，不存在學校出現爆發，但中心估計復課一段時間後，或出現與學校相關的個案，會密切留意。

研究：針後染疫高抗體3至6月

對於復活節假期後疫情不見反彈，許樹昌昨出席商台《政經星期六》及其後表示，本港經過第五波洗禮，料逾半港人曾受感染，因每出現一宗確診，實際上可有4倍個案，「香港閒閒哋有四百幾萬人受感染有抗體」，再加上已有逾九成人打了首針，逾八成人打了兩針，「之前打過一兩針，之後又有自然感染（Omicron），這個混合免疫保護，強過你打三針」。中大及港大合作研究發現，曾打一針及兩針者受自然感染後的抗體，可持續3至6個月處於高水平。

一針復必泰或科興後染疫

抗體高打三針五成及兩倍

許樹昌回覆本報稱，以可對抗現正流行Omicron BA.2變異株的抗體分析，一劑復必泰或一劑科興疫苗接種者染疫後的抗體水平，比接種三劑相關疫苗的人分別高五成及兩倍，有關研究結果尚待在醫學期刊刊登。

本港人口現有的免疫保護較以往高，但長幼接種率相對較低，80歲或以上首針接種率僅62%，3至11歲兒童接種率亦只有66%。許樹昌表示，88%死亡個案無打針或只打一針，大部分是長者或院舍院友，兒童接種率亦偏低。為防第六波，他呼籲未打針的長者及高危者盡早打針，已接種一針及兩針者，在適當時候應打第三針，60歲或以上及免疫失調者則要打第四針。

防第六波 續籲長者高危者打針

面對不同業界爭取進一步放寬社交距離措施，許樹昌說，政府以往放寬社交距離措施後，好多時都觀察兩周，無明顯反彈才再逐步放寬。

對於本港全民強制檢測，許樹昌認為有數個考慮因素，一是內地是否仍堅持動態清零，二是本港疫情是否長時間處於三位數而不向下，若內地堅持動態清零，而香港未清零又要通關，「到時逼住都要強檢」。

為提高長者接種率，政府上周二推出到戶接種網上登記平台和熱線，首4天逾5400人登記，外展醫護將於本周二起上門為70歲或以上長者和行動不便者打針。

明報記者

（新冠疫情）

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