190劑阿斯利康抗體藥抵港

先給洗腎患癌等免疫力較弱者

研究顯示注射上述抗體藥劑的有病徵感染風險減77%，病毒防護效果持續至少6個月。港大內科學系臨牀教授孔繁毅稱，注射阿斯利康抗體藥劑後，注射部位或會疼痛、腫脹，另有很少數人出現呼吸急促、呼吸困難等過敏反應，而研究顯示，與安慰劑相比，注射藥劑後出現心臟不良事件的風險略有增加。

孔繁毅：免疫差者長期染疫 毒或變種

另外，據英國廣播公司報道，來自倫敦國王學院等的醫療團隊研究發現，有免疫力較弱者染疫505日後仍驗出帶新冠病毒。報道引述團隊稱，長期感染或令病毒突變而產生變種，重申研究中長期染疫者並無驗出新高危變種病毒。孔繁毅稱，曾接受器官移植、化療或處方高劑量類固醇等人的免疫力較低，除接種疫苗或自然感染後的免疫反應較差，免疫系統在染疫後可能無法完全清除病毒，導致體內帶有低病毒載量的新冠病毒。他說，病毒長期留在體內會有突變風險，但機率不大，大部分長期帶有新冠病毒者都是「攜帶者」，傳播風險亦不高。

（新冠疫情）