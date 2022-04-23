未獲口服藥長者 約六成因病發逾5日 第五波破9000死 三成患5慢性病

醫管局分析第五波截至4月18日的死亡個案，發現逾九成至少患一種慢性病，而患者慢性病愈多，佔死亡個案的比率就愈高，其中三成死者至少患5種慢性病。曾德賢說，大部分死亡病例為未打針長者，疫苗有效預防感染、重症及死亡，呼籲沒染疫長者和高危人群盡早打針。

服默沙東減四成死亡風險 輝瑞八成

截至4月19日，有17,633人獲處方默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），並有9588人獲處方輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）口服藥。醫管局分析瑪嘉烈醫院及香港感染控制中心的數據，將截至19日獲處方口服藥的個案，按年齡、性別和使用類固醇情况，與口服藥抵港前、未獲處方任何抗病毒藥物的入院病例對比，發現默沙東口服藥有助降低約四成死亡風險，輝瑞口服藥則降低近八成。

曾德賢引述《新英格蘭醫學雜誌》發表的研究報告稱，默沙東及輝瑞口服藥分別能夠降低死亡風險三成和近九成，本港用藥成效與研究相符。至於副作用，他說有個位數百分比的服藥者出現頭痛、味覺障礙或腸胃不適等，另有少數人因嚴重作悶作嘔需停藥。

指定診所四成滿60歲者未獲口服藥

醫管局早前放寬口服藥用藥指引，其中60歲或以上患者，不論曾否打針，症狀出現後5天內並符合臨牀考慮因素，就可獲處方。曾德賢說，在3個聯網的指定診所，四成60歲或以上求醫長者未獲處方口服藥，其中近六成半病發逾5日；而過去一個月在部分聯網的安老院舍中，83%確診長者獲處方口服藥，未獲處方的院友中，六成因不符用藥標準，包括發病已超5日或屬無症狀個案等。他說有輕症患者因病徵溫和沒即時求醫，病發5日後已不能處方口服藥。

在安老院舍及指定診所中，各有小量患者或家屬拒用口服藥。曾德賢稱，部分市民擔心副作用，另由於輝瑞口服藥可能與其他藥物相冲，患者憂停藥或減藥對原有疾病有影響，遂拒絕處方。

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