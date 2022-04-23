未獲口服藥長者 約六成因病發逾5日 第五波破9000死 三成患5慢性病

【明報專訊】本港第五波新冠疫情死亡個案突破9000宗，昨日最新公布15名染疫者離世，累計9014宗。為減染疫者惡化至重症及死亡，醫管局2月尾及3月中起向染疫長者等處方兩款新冠口服藥，截至周二（19日）逾2.7萬人獲處方，本港用藥數據顯示默沙東及輝瑞口服藥分別降低死亡風險約四成和近八成。不過，在部分指定診所不獲發口服藥、年滿60歲染疫長者中，近六成半病發逾5日，不符用藥標準。醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席曾德賢稱，有輕症患者因病徵溫和未即求醫，導致未獲處方口服藥，呼籲長者及高危者染疫後盡快求診。
醫管局分析第五波截至4月18日的死亡個案，發現逾九成至少患一種慢性病，而患者慢性病愈多，佔死亡個案的比率就愈高，其中三成死者至少患5種慢性病。曾德賢說，大部分死亡病例為未打針長者，疫苗有效預防感染、重症及死亡，呼籲沒染疫長者和高危人群盡早打針。
服默沙東減四成死亡風險 輝瑞八成
截至4月19日，有17,633人獲處方默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），並有9588人獲處方輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）口服藥。醫管局分析瑪嘉烈醫院及香港感染控制中心的數據，將截至19日獲處方口服藥的個案，按年齡、性別和使用類固醇情况，與口服藥抵港前、未獲處方任何抗病毒藥物的入院病例對比，發現默沙東口服藥有助降低約四成死亡風險，輝瑞口服藥則降低近八成。
曾德賢引述《新英格蘭醫學雜誌》發表的研究報告稱，默沙東及輝瑞口服藥分別能夠降低死亡風險三成和近九成，本港用藥成效與研究相符。至於副作用，他說有個位數百分比的服藥者出現頭痛、味覺障礙或腸胃不適等，另有少數人因嚴重作悶作嘔需停藥。
指定診所四成滿60歲者未獲口服藥
醫管局早前放寬口服藥用藥指引，其中60歲或以上患者，不論曾否打針，症狀出現後5天內並符合臨牀考慮因素，就可獲處方。曾德賢說，在3個聯網的指定診所，四成60歲或以上求醫長者未獲處方口服藥，其中近六成半病發逾5日；而過去一個月在部分聯網的安老院舍中，83%確診長者獲處方口服藥，未獲處方的院友中，六成因不符用藥標準，包括發病已超5日或屬無症狀個案等。他說有輕症患者因病徵溫和沒即時求醫，病發5日後已不能處方口服藥。
在安老院舍及指定診所中，各有小量患者或家屬拒用口服藥。曾德賢稱，部分市民擔心副作用，另由於輝瑞口服藥可能與其他藥物相冲，患者憂停藥或減藥對原有疾病有影響，遂拒絕處方。
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