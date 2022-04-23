英文閱讀卷問港漫 有考生稱較過往淺

首日中學文憑試（DSE）考英文科卷一閱讀及卷二寫作，今年近4.7萬名考生報考該科。有資深英文科教師表示，閱讀卷（圖）以《老夫子》引伸至香港漫畫業興衰，又採用「斜槓族」（slasher）等題材，跟考生很「貼身」，相信易於理解。有考生認為兩卷程度均較過往淺，亦有考生稱不夠時間作答。

英文閱讀卷分必答及選答部分，後者有較淺的B1或較難的B2可二選一作答；選B1部分最高可獲第4級。今年必答部分提供一篇長文，以漫畫家王澤著作《老夫子》作引子，講述香港漫畫業發展興衰，其中由1980年代本地漫畫家盛世，談至近年網絡漫畫搶佔市場、質素參差等。B1提供招聘廣告，附有網上短文介紹「斜槓族」；B2設一篇長文圍繞人工智能（AI）衍生的倫理問題。

多題列明答案文法要正確

至於寫作卷，考生須完成必答部分，再八揀一做選答部分，後者題材涵蓋返學應否由五天制轉四天制、談在戲劇想演英雄或壞人，以及報章投稿談年輕人對舞獅、書法傳統藝術是否已失興趣等。

廠商會中學英文科主任鄧美儀說，閱讀卷題目取材貼身，相比去年B2討論移居火星，今年B2談及AI科技，相信通識科亦有着墨。但她說，必答部分不少艱澀詞彙，料要在上文下理掌握意思；又說多條問題列明答案文法要正確，認為今年試卷對文法要求甚高。

考生李同學認為閱讀卷文章偶有深字，但整體較歷屆試題淺。另一考生莫同學稱閱讀卷整體題目太多，不夠時間作答。