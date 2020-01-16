DSE首日20人竹篙灣應試 1入住者不適缺考

考評局昨回覆查詢表示，入住醫院的染疫考生，如獲醫院或主診醫生批准出院，在出院仍須檢疫或隔離、但同時想赴竹篙灣考DSE情况下，可聯絡考評局或抗疫專車安排。

今屆DSE首次准確診考生入住竹篙灣，他們與檢疫考生每早按身體狀况決定考試或成績評級（最高第5級）。教育局表示，首日DSE共21名考生於竹篙灣，當中11人正檢疫、10人確診，其中一名確診考生身體不適昨缺席考試；考評局和抗疫的士熱線昨早沒接獲考生要求接載，18名竹篙灣考生開考前已入住，3人前晚申請於昨早上車赴竹篙灣。

有考務員認得考生 沒除罩對樣

石硤尾廠商會中學昨有約110名考生，雨天操場設兩個檢查站核實考生身分，臨近8時現人潮，校方加開沒隔屏的臨時檢查站，讓考生暫除口罩核對身分。校長周修略表示，由於任教該校的教師是考務人員，認得該校考生，故部分人沒除口罩。他續說，校方前日收到通知，一名學生因確診及發燒入院，昨缺席考試；校方安排社工跟進，冀先安撫其情緒，再在病情好轉後，讓他選擇是否赴竹篙灣考餘下科目。

首科英文閱讀卷早上8時半開考，廠商會中學外不少考生提早等候入場。於附近試場應考的林同學稱，早上5時半起牀做快速抗原測試，約6時抵校外，想回校預習和感受考試氛圍，希望做好心理準備。

考生呂同學戴雙重口罩、面罩和防疫帽，她不曾染疫，即使溫習期間外出也是同樣防疫規格。考生洪同學表示心情緊張，開考前夕輾轉反側幾乎失眠；由於擔心疫情，他開考前一個月沒外出，考前連續3天快測，稱如發現陽性，會及早安排赴竹篙灣。影星周潤發昨早跑步經過南昌街，向一眾考生揮手打氣。

聖公會鄧肇堅中學校長袁經恒回覆本報說，昨約130名考生在該校考試，沒人忘記快測或填申報表。他說，試場外等候區座位也貼上編號，考生不得調位，校工待他們入試場後消毒整個等候區。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，約70多名考生昨到校考試，因人數較少，在禮堂外檢查站排隊人流疏落，最多6至7人輪候。

前晚19考生優先檢測 如期赴考

另外，居所被圍封強檢的考生可優先接受檢測。教育局表示前晚（21日）19名考生獲優先檢測，取得陰性結果後昨早赴考。局長楊潤雄昨在社交網站發文，形容首天DSE順利完成，感謝監考人員和各界支持考生。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，考生每日赴考前須快測及交健康申報，有效防止陽性個案到普通試場；又說現時試場有足夠感染控制措施，故即使考生試後確診，同場其他考生一般不會被列密切接觸者。