洪為民派對 餐廳認違防疫罰6000 辯方求情稱「無人因而確診」 官：忽略公共衛生責任

同類1300宗被定罪 罰款200至2萬

被告為勝圖有限公司，傳票控罪指稱被告作為餐飲業務負責人，2022年1月3日在灣仔灣景中心大廈1樓10號舖，沒有遵從食物及衛生局長根據法例第599章附屬法例F第6(1)條發出的指示。翻查資料，涉事餐廳為「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」。

食物環境衛生署稱，就涉嫌違反第599章第6(1)條所施加規定或限制，署方至今共作出2095宗檢控，1300多宗已被定罪的個案中，罰款為200元至2萬元不等。

張貼D類告示 平面圖卻劃C和D區

案情披露，被告於傍晚6時至凌晨在涉事餐廳舉辦宴會，涉違反防疫規例，警方於同月11日入內蒐證，發現餐廳張貼了以D類運作的告示，但平面圖卻劃分了「C區」和「D區」，另新鮮空氣告示未有列出每小時換氣量。控方表示，有關控罪最高刑罰為監禁6個月及罰款5萬元，初犯者一般會被判罰款2000至6000元。

辯方大律師黃繼兒求情稱，實際上餐廳有做足防疫措施，只是無遵從格式，犯了技術上錯誤。餐廳自去年12月中旬開業以來，對防疫一絲不苟，收到長達12頁的公告已盡力配合，宴會中除兩名賓客在入場前確診外，再無他人因而確診，及後傳媒報道不盡不實，對餐廳造成困擾和損失。

朱官判刑時不接納辯方解釋，表示案發當日政府已發出公告約10天，不能以此作為不遵從公告的藉口，當時本港正面對第五波疫情，強調「全城抗疫，人人有責」，被告此舉是忽略公共衛生責任，刑罰須阻嚇被告，亦要向社會公眾尤其業界發出「必須嚴格遵從指示」的信息，以保障公共衛生及市民健康，以此為基礎才能成功抗疫。

【案件編號：ESS 8524/22】

（新冠疫情）