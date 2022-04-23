長假後未見反彈 歐家榮：需觀察鬆綁效果一兩周

【明報專訊】昨日為復活節假期結束第四日，本港新冠疫情暫未見反彈，單日新增574宗個案，少於前一日的628宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一段時間每天新增個案有緩慢下降趨勢，證明疫情進入較穩定階段，但提醒每日仍有500至600宗個案，市民應保持謹慎，且本周學校陸續復課及放寬社交距離措施，需觀察一兩周，視乎措施對疫情有何影響，如未反彈或下降，政府審視不同因素後可分階段放寬措施。
昨日有299間學校恢復面授課，其中一名學生快速測試呈陽性，復課後一直未上學。醫管局總行政經理何婉霞表示，最新再有14人於公院離世，介乎75至103歲，其中一名78歲男患者曾接種3劑疫苗，惟本身有長期慢性疾病，如血壓高、血脂高及冠心病等，另一93歲患者於本月20日離世。
新個案跌至574宗 增11輸入
另外，昨有11宗輸入個案，其中一宗為38歲女外傭，歐家榮稱她無病徵及已接種兩劑疫苗，本月8日由印尼乘坐CX798抵港，酒店檢疫期間檢測均呈陰性，離開酒店後曾回家，到本月19日、即抵港第12日按檢疫要求到社區中心採樣，當時檢測結果不確定，衛生署再檢測則呈陽性，Ct值（病毒數值）大於35.7、即病毒量低，估計屬復陽，現已安排入住隔離設施，其僱主一家暫未有症狀，會列為家居接觸者。
早前有5宗輸入個案同樣第12日檢測呈陽性，歐家榮稱就其中兩宗，已找到其於外地確診的紀錄，認為屬復陽，另有就個案做基因排序，初步所見均屬Omicron。