長假後未見反彈 歐家榮：需觀察鬆綁效果一兩周

昨日有299間學校恢復面授課，其中一名學生快速測試呈陽性，復課後一直未上學。醫管局總行政經理何婉霞表示，最新再有14人於公院離世，介乎75至103歲，其中一名78歲男患者曾接種3劑疫苗，惟本身有長期慢性疾病，如血壓高、血脂高及冠心病等，另一93歲患者於本月20日離世。

新個案跌至574宗 增11輸入

另外，昨有11宗輸入個案，其中一宗為38歲女外傭，歐家榮稱她無病徵及已接種兩劑疫苗，本月8日由印尼乘坐CX798抵港，酒店檢疫期間檢測均呈陰性，離開酒店後曾回家，到本月19日、即抵港第12日按檢疫要求到社區中心採樣，當時檢測結果不確定，衛生署再檢測則呈陽性，Ct值（病毒數值）大於35.7、即病毒量低，估計屬復陽，現已安排入住隔離設施，其僱主一家暫未有症狀，會列為家居接觸者。

早前有5宗輸入個案同樣第12日檢測呈陽性，歐家榮稱就其中兩宗，已找到其於外地確診的紀錄，認為屬復陽，另有就個案做基因排序，初步所見均屬Omicron。

（新冠疫情）