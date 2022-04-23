本地遊重啟 參加者：團友有針卡更安心

旅議會：200宗申請已批出

首團本地團由縱橫遊舉辦，團費每位88元，首站到餐廳吃點心，其後到青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、法定古蹟大夫第等地，下午3時於尖沙嘴解散。該團共28名團友，連同司機及領隊有30人。他們早上近9時陸續到港鐵香港站內的餐廳外集合，團員須向領隊展示針卡及點名，其後各人掃安心出行進入餐廳。吃過茶點後，眾人乘坐旅遊巴離開，上旅遊巴前須量體溫。

有團80人報名 拆3團

袁振寧稱今團截止報名後亦有10多人欲報名，下周三（27日）已再加開一團。下周六（30日）亦有本地團有80多人報名，會將其分為3團，若包船才考慮設100人團，因每名導遊只能帶約30人，旅遊巴亦有人數限制，100人團亦要分3車。他說直至5月底有40團成團，一半已逾20人報名。

退休不久的李氏夫婦喜歡旅行，疫情前每年都外遊，疫情期間亦參與不少本地團，高峰時每周都跟本地團，「離島、新界一天遊嗰啲最好玩」。李先生稱，自上周宣布放寬社交距離措施後便尋找本地團。對於須出示針卡，李先生稱不會怕麻煩，反可知悉團友有打針，更感安心。領隊兼導遊梁先生已任職10多年，過去主要帶外國旅客遊港，疫情期間則帶本地團，收入下跌約三成。政府停止本地遊期間，梁先生到疫苗中心工作維持生計，惟他稱最喜歡老本行，對於昨日可帶團感開心。

（新冠疫情）