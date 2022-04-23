梁子超：航班新熔斷門檻太鬆 許樹昌：風險不大

許：現時設施足 港已夠保護

梁子超說，按放寬後的熔斷門檻，200乘客的客機有10宗個案才禁飛，做法太寬鬆，當局需密切觀察情况，如每日輸入個案升至70至80宗，需考慮重新收緊措施；當局容許快測陰性旅客回酒店等核酸檢測報告，亦需留意走漏假陰性旅客，或增檢疫酒店交叉感染風險。

許樹昌表示，當初推出熔斷機制是為控制輸入個案數量，確保有足夠檢疫設施，現時設施充足，考慮經濟需要，應放寬更多海外人士來港，強調不能盲目封鎖香港，不理經濟民生。

至於非港人來港，梁子超及許樹昌均認同可放寬，梁稱因仍須檢疫，估計人數不會太多故沒風險；許認為只要非港人仍須遵守疫苗及檢測等入境要求，不會有特別風險。

（新冠疫情）