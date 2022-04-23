解兩年禁令 非港人5．1可入境 條件看齊港人 商界稱接軌國際重要一步

航班熔斷放寬 IATA：亞太區多免檢疫

本港自2020年3月底禁止非港人從海外來港，至今逾兩年，政府昨宣布5月1日起取消相關限制，非港人入境要求與港人看齊，包括打齊針、在酒店檢疫最少7日、檢疫後自我監察7日及在抵港第12日做核酸檢測等。其餘措施包括放寬航班熔斷機制、旅客檢測待行加入快速測試等（見表）。

政府：撤禁飛後輸入個案比例跌

政府表示，4月1日撤銷9個海外地區禁飛令後，每日抵港人數由1至3月平均每日少於300，增至4月以來平均每日約1200，但輸入染疫個案比例由1至3月的3%跌至4月以來的1%，考慮到本港疫情發展和應對疫情能力等公共衛生因素，並平衡大眾及社會各界對恢復社交經濟活動的期望，決定放寬措施。

機管局歡迎調整措施，認為是適當回應航空交通需求，會為預計增加的航班及旅客做好準備。國泰稱會逐步恢復更多航班。英航稱，因疫情持續影響世界部分地區，正實行減少而可變的（reduced and dynamic）時間表。維珍航空稱，倫敦往香港的航班9月起才恢復。

國際航空運輸協會形容港府「踏出一步」，但亞太不少地方已取消已打針旅客檢疫要求，亦正考慮取消檢測安排，香港需做更多，另亦要取消機組人員限制，若繼續限制措施，香港的國際航空樞紐地位會持續受影響。

盛智文料助留人才 短期難吸旅客

商界則對放寬入境限制反應正面。李家超競選主席團成員、蘭桂坊集團主席盛智文稱非常高興，認為香港與外界已隔絕多時，現決定要重新與國際接軌，新安排有助銀行業和國際企業挽留人才，相信亦令這些公司撤出香港的意欲減低，但因仍有檢疫要求，估計短期對旅客吸引力不大。至於會否影響和內地通關，盛智文認為內地亦明白香港需維持國際金融中心地位。

廠商會盼有放寬時間表 先試通關澳門

廠商會會長史立德表示，長時間拒非港人入境對經濟影響很大，因香港是外向型經濟，再不開放會損害經濟、科技、學術發展，影響國際金融中心地位。他又認為，第五波疫情已受控，加上不少港人曾染疫、打針，已有保護屏障，可更大膽開放，例如檢疫可減一兩日，已打3針者只檢疫5日。他又認為放寬措施要慢慢來，否則「一下開晒，疫情反彈，政府要負責」，但希望有時間表，政府亦要定下目標和準則，讓國際知道。不過，他亦重視與內地通關，建議可先商討與澳門有限額通關、建立模式，令內地放心與港通關。

中華總商會副會長、立法會議員陳仲尼認為，過去一段時間因返港不便，金融等行業人才流失，放寬措施有助這些行業重新吸引人才來港，「香港對國家最有價值是國際金融中心的地位」。

學者：差外國太遠 畀人揀寧赴星

旅遊界立法會議員姚柏良認為，放寬非港人來港短期內對旅客沒幫助，只對商務入境有點幫助，惟相信商務客迫不得已時才會來港，例如要面對面開會或處理急務。他又稱，因尚有隔離限制，組織入境、出境遊均困難，且熔斷機制一日存在，航班仍面對不確定性。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，措施對經濟幫助不大，最多只幫助專業人士或銀行業界的商務旅行，他認為本港與外國措施「差太遠」，現時新加坡入境已不用檢疫，「畀人揀人哋都嚟新加坡唔嚟香港」，長此下去不是辦法。

明報記者

（新冠疫情）

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