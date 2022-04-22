失業率飈至5% 學者：如抗疫嚴通關無期短期難跌

19萬人失業 餐飲藝娛業失業率逾一成

統計處昨日公布，今年1月至3月經季節性調整的失業率為5%，較去年12月至今年2月的4.5%升0.5個百分點，就業不足率升0.8個百分點至3.1%。同期失業人數增約2.69萬，至18.85萬，就業不足人數增約2.78萬，至11.7萬。

多個行業失業率上升，零售、住宿及膳食服務業失業率達8.9%，升1.8個百分點，當中餐飲服務活動失業率升2.6個百分點至11%，零售業失業率升1.4個百分點至7.7%。藝術、娛樂及康樂活動業失業率達11.3%。勞福局長羅致光表示，勞工市場短期內繼續受壓，但近期疫情緩和，加上新一輪消費券發放，消費相關行業的業務應會逐步改善，從而幫助這些行業就業；又指政府推出多項紓緩措施，包括即將展開的保就業計劃。

疫情襲港以來，失業率曾於2020年12月至2021年2月高見7.2%。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為是次失業率高於預期，失業率惡化是因政府處理疫情失當，估計下次公布將微升至5.2%。他指放寬社交距離措施及派消費券等措施有助改善失業率，但如通關仍遙遙無期及政府繼續採取嚴苛抗疫政策，相信失業率短期不會大跌，料今年中維持在4％至5%。

工會料「超低估」失業人數

稱多人未能申臨時失業援助

勞聯副主席譚金蓮稱，逾47萬人申請臨時失業援助，同時不少工友因不符資格而未能申請，認為政府「超低估」失業人數，失業率未能反映實况。她認為，即使首階段放寬社交距離措施，市道復蘇需時，疫情亦可能反彈，擔心未能如期於第二及第三階段放寬措施，料短期失業率橫行。

譚金蓮又說，不少僱主仍審慎，不會貿然聘請全職員工，例如改請散工，或減少全職員工上班日數，不少工友求職有困難。她認為隨時有第六或七波疫情，呼籲政府設恒常失業援助。

工聯會權益委員會主任丘燿誠相信放寬社交距離限制有助緩和失業潮，重開晚市堂食能挽救其他行業頹勢，但就業情况難以回復到第五波疫情前。他表示，臨時失業支援申請超額，嚴重滯後的失業率未能反映實况，政府絕對低估了勞工市場惡劣程度，建議加碼推措施緩和勞工市場受壓情况，增設每月9000元失業或停工現金津貼，最長為期半年援助；長遠須研究失業援助計劃，完善失業保障機制。

（新冠疫情）