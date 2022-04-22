M+撤隱喻六四展品 稱輪換計劃 艾未未兩作未受影響 新主席陳智思：全是專業決定

明報記者 林勵

學者：短期更換少見 應交代

曾任西九龍文化區博物館顧問小組成員的中大文化及宗教研究系兼任副教授何慶基向本報表示，認為M+的做法不正常，因為M+一段長時間關閉，向公眾開放時間很短，認為除非作品損壞急需處理，否則博物館應交代。

耗資近50億元的M+博物館去年11月中正式開幕，今年1月初因第五波新冠疫情關閉，直至社交距離措施放寬後於昨日重開。這意味M+實質向公眾開放未滿兩個月就有展品輪換。

本報記者現場所見，今次希克展廳被換的作品大部分換上同一作家的同期作品。其中，王興偉的《新北京》被換成其另一作品《多疑的人》。《新北京》重現疑似六四事件傷者被運走的經典場景，三輪車上傷者改為載着兩隻受傷企鵝。在M+因疫情關閉前，《新北京》是希克展廳其中一個「景點」。

希克曾盼每年半大規模更換

在2016年M+未建成預展時，亦曾展出《新北京》及攝影師劉香成關於六四的展品。希克去年接受「眾新聞」訪問時，憶述曾與時任西九文化區主席林鄭月娥討論，對方「容忍」展出，去年M+開幕前也曾與林太討論展品名單。希克當時在訪問中說，希望每一年半大規模更換展品，並因疫情延長第一場展覽。

原先放在《新北京》旁、周鐵海的《新聞發佈會III》，同樣被換成王興偉另外兩作品；王廣義取材自中共領導人毛澤東的《毛澤東：紅色方格二號》，則換成同樣借用文革宣傳格條概念的《日常行為理性》。

何慶基向本報說，博物館輪換時間沒有標準，如果藏品多更換較多，例如英國泰德畫廊半年至一年重新編排，但認為M+開館短時間內便更換較少見。他又說，除非涉及藏品損壞，如果是重新編排甚至作品敏感性，則要館方深入交代。

陳智思：我完全無參與

記者周二傍晚向M+查詢輪換作品數目、原因、是否出於《港區國安法》考慮、是否曾與參與策展的希克商討；截至周四下午本報及多間傳媒報道後，M+才確認作品被換。希克至截稿未回覆。

新任M+董事局主席陳智思昨晨在M+參觀後說，留意到《新北京》換走，表示「呢啲全部都係專業決定，我完全無參與，佢擺邊度……所有嘢我都未知」。

M+：計劃一年內輪換逾200作品

M+所屬的西九文化局回應說，以國際最高標準營運，必須根據展品狀况及修復需要而定期輪換展品。M+稱，已計劃在開幕一年內輪換超過200件作品，未來數月將輪換餘下展品。西九文化局補充，與全球其他世界級博物館一樣，策展人以專業態度處理策展事宜，並說M+所有展覽皆遵守相關法律和規例。

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