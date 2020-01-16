148人顧問團主席團 多上屆林鄭近3倍

譚耀宗：會諮詢主席團意見

問到是否刻意加入商界及財金界人士，李家超競選辦主任譚耀宗說，競選團隊邀請的人各有豐富社會經驗，德高望重，愈多人支持愈好。他說顧問團是以榮譽架構形式邀請，主席團則會發揮諮詢功能，競選團隊會吸納他們的意見，相信對日後起草政綱有所禆益。

翻查林鄭月娥2017年參選時的名單，主席團有12人，資深顧問團有27人，合共39人，當中23人今屆出現在李家超的名單上，包括恒地創辦人李兆基、金管局前總裁任志剛、信和集團主席黃志祥、行政會議前召集人夏佳理等；另行政會議召集人陳智思和全國人大陳振彬上屆分別是林太的競選辦正副主任。

大孖沙齊加入 李沒回應中央協助否

李家超的顧問團和主席團有多名商界巨頭加盟，包括長實集團資深顧問李嘉誠及其長子李澤鉅，分別是顧問團及主席團成員；財金界方面，金管局前總裁陳德霖及前行政總裁李小加都在名單上。

被問到中央或中聯辦有否協助邀請成員，李家超昨沒正面回應，他說選舉工程是他與競選辦同事共同努力，團隊有不同界別具分量的人，部分是他過往在不同場合認識，他會以不同方法接觸及爭取支持。

另外，李家超昨與體育、演藝、文化及出版界選委網上會談，多名選委關注日後政府成立文化、體育及旅遊局的定位及發展，以及業界融入大灣區等問題。歌唱家莫華倫說，西九文化區至今未建成大劇院、音樂廳，仍流於討論階段，期望新一屆政府有實際行動。港協暨奧委會義務秘書長王敏超表明反對政府重建香港大球場；足總主席貝鈞奇關注啟德體育園落成後的發展，他希望本港日後可多舉辦國際賽事，並增加精英訓練資源。

選舉管理委員會明晚將舉行網上簡介會，講解特首選舉的安排、選舉活動指引及競選活動注意事項。

（特首選舉）