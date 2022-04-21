狄志遠轟李取消見社福界 只顧選委商界

狄：歷屆最遠離市民候選人

狄志遠昨與傳媒茶敘時稱，李家超參選至今未有落區或接觸基層和公民團體，形容他是歷屆選舉中與市民距離最遠的特首候選人，認為其認受性低，會令他施政沒有蜜月期。他又說，李家超的選委交流會僅是各說各話，他曾蒐集社福界意見，直接向協助李撰寫政綱的立法會議員黃元山反映，但未知李對社福政策的想法。狄志遠期望李家超能於本周內公布政綱，否則社會沒時間消化討論。

專業界別中最少提名

社福界選委：未曾交流

社福界30選委中有13人提名李家超，是各專業界別中最少。多名社福界選委表示李家超未與業界交流，其中黃萬成透露正邀約李家超與社福機構和大專社工教師等會面，盼能成事。他早前建議在政務司長辦公室轄下設立扶貧專員和扶貧辦，協調扶貧政策，亦認為下屆政府有責任檢討社福機構「一筆過」撥款制度。有份提名李家超參選的社福界選委楊羅觀翠說，正爭取李家超與社福界會面，期望下屆政府能改善社福政策各自為政、架牀疊屋問題。她說希望李家超能繼續推進檢討兒童服務等現屆政府已展開的工作。

社會工作者總工會沒有選委會成員，其外務副主席張志偉稱未聞李家超邀請社福界組織和工會見面。他認為李要認識社福界運作和問題並不困難，例如社聯主席陳智思是其競選辦主席團成員，關鍵在於李家超對社會福利的理念，至今未向外界交代。他說社總未討論對李家超的期望，會先等待其政綱出爐，再與公民社會討論下一步行動。

（特首選舉）