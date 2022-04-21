受美制裁 李家超YouTube突封 李批制裁霸凌 劉兆佳料美政治表態

邀李出席APEC否 美不予置評

李家超昨表示對事件感到失望，但是不會影響其競選工程，仍有很多方法和渠道接觸市民。李家超在任保安局長時，美國制裁他等多名內地及香港官員，至今近兩年。本報月初曾向美國國務院查詢，若李家超當選特首，會否維持對其制裁，以及會否邀請他出席來年在美國舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，美國國務院發言人不予置評。

稱感失望 李：有很多渠道接觸市民

李家超競選辦主任譚耀宗表示，昨早接獲Google通知，稱李家超的YouTube頻道違反美國制裁相關政策。李家超批評美國政府制裁他是霸凌行為和刻意施壓，他不會理會，將繼續以不同方法接觸市民和講解施政理念。被問到當選後會否懲罰執行美國制裁的公司，李稱本港是法治社會，任何事都要依法處理。

fb Ig准續用 禁收費服務

方保僑：YouTube為免廣告產生交易

李家超有facebook和Instagram帳戶，兩者所屬的Meta回應查詢稱，李可繼續使用兩個平台，但不可使用收費服務。Meta重申作為一間美國公司，須受當地法例約束，有法律責任對被美國政府列入管控名單者的帳戶採取措施。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，YouTube會在受歡迎影片插播廣告，向影片製作方提供收益，YouTube或為免自動產生交易而終止帳戶。他估計facebook沒有類似功能，所以採取不同標準，而有關決定通常由美國總部作出。

李家超前年8月任保安局長時，與特首林鄭月娥等11人成為首批被美國制裁的中港官員，被禁止入境美國及被凍結在美資產等（見表）。劉兆佳質疑Google受美國政府壓力才停止李家超的頻道，他預視在目前國際形勢下，美方會對香港和內地採取更多遏制措施。

李梓敬建議用抖音

梁美芬籲自行開發電子系統

多名建制派議員批評Google做法。民建聯周浩鼎批評是外國勢力公然干預本港選舉，要求政府與YouTube嚴正交涉。經民聯梁美芬促請政府自行開發電子系統，供候選人發表選舉資訊。新民黨李梓敬建議李家超發展內地的抖音、微博等平台。

美國明年將主辦APEC會議，美國國務院發言人月初對會否邀請李家超出席APEC領導人峰會不予置評，亦不評論特首林鄭月娥卸任後會否被取消制裁。若李家超屆時被拒出席，劉兆佳認為會議不是主要決策平台，影響有限，政府可派未被制裁的官員出席，不過北京或視之為屈辱而採取反制措施，例如中央領導人或拒絕赴會。

美官員：重視秩序 對華政策不變

有資深美國官員早前指出，雖然中美關係存在問題，美方在港人員仍有透過不同渠道跟港府高層溝通，但由於總領事館人員跟港府官員會面要經中國外交部同意，故溝通有困難。該官員不評論受制裁的李家超參選，但批評新選舉制度民意基礎薄弱。外界關注俄羅斯入侵烏克蘭會否令美國調整亞太地區外交策略，該官員堅定表明不會，稱美方重視「秩序為基礎」原則，俄軍侵烏反而要強化國際秩序規則，不會因而改變對華政策。

明報記者

（特首選舉）

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