拒《蘋果》盧峯保釋 官指易用台灣平台煽動

文章提公眾憂遭警棍毆 美制裁林鄭

判辭引述律政司一方指出，對申請人的指控是他以筆名「盧峯」在《蘋果日報》上發表的文章，包括一篇刊於2019年9月的文章，指公眾時刻提心吊膽，不知何時會被身分不明者（可能是休班警）用警棍毆打等。

判辭又指出，《蘋果日報》自2020年5月起在網上發布英文版文章，申請人在同年6月起任職英文版執行總編輯。律政司指該平台先後在同年7月及10月刊登不同文章，提及美國制裁特首林鄭月娥的方式等，律政司亦詳列了美國最終如何制裁中國政府及港府官員，另指去年6月24日《蘋果日報》停刊後3天，申請人在本港機場被捕。

官：無權控制出版內容「不合邏輯」

判辭引述申請方稱，申請人計劃在6月辭任，被捕當天正前往英國洽談新書出版，已購買同年8月回程的機票，強調並無意潛逃。此外，《蘋果日報》英文版平台的讀者少，刊登於網上的內容是由編輯委員會決定，申請人無權控制。

法官在判辭中表示，月薪逾10萬元的申請人無權控制出版內容的說法「不合邏輯」，而從眾多信件中可見申請人在行內備受尊重，毋庸置疑，惟《蘋果日報》台灣版當時仍繼續營運，以申請人的影響力，他能輕易透過台灣的平台發表煽動文章。

涉初選案 范國威申保釋遭拒

另外，47名民主派人士因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，被告之一、已還押逾一年的立法會前議員范國威（55歲）上周四（14日）向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後，因需時考慮，押後至昨日宣布決定。法官昨日開庭宣布拒絕范國威的保釋申請，將擇日頒下判辭。

【案件編號：HCCP 678、454/21】

（港區國安法）