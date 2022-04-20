妻求情稱被告從沒動手 精神報告揭曾刀指妻喉

質疑隱瞞真相 官：咁都唔係暴力？

辯方代表資深大律師陸貽信表示，被告陳真在內地讀至中五，1988年移居夏威夷，2004年因生意失敗患上抑鬱症，需服藥。他2010年到香港定居，沒有固定工作，以儲蓄及投資為生，與太太及次女同住太古城，是一名「住家男人」，沒有任何政治取態。辯方求情稱，被告傷人後遭「私了」，受嚴重傷害，更要在腦部插入導管施手術。被告又向4名受害人摯誠道歉，明白其衝動行為對他人帶來不可磨滅的創傷，對此感後悔和內疚。被告亦承認依賴酒精，對社會及家人不負責任。辯方又稱，被告願意日後將遺體捐給中文大學，用以研究治療抑鬱症。

稱感悔疚 向4事主摯誠道歉

被告亦獲妻子、身在美國的長女、鄰居及友人撰寫求情信。陳妻稱，被告多年來從沒向她或他人動手。張官引述被告的精神報告稱，陳妻曾於醒來時發現遭被告用刀指着喉嚨，報告明顯顯示被告有暴力傾向。辯方解釋，陳妻或認為這不算動粗。張官反問「咁都叫冇動手？我覺得奇怪囉」，質疑陳妻的求情是隱瞞真相。

庭外和解賠趙190萬 妻稱「賤賣」太古城宅

陳妻在求情信續稱，因應當時社會「私了」風氣，她當日看到被告重傷，都不敢前往查看其傷勢，感到很難受。發生本案後，她與次女被起底及接獲滋擾電話，更要搬離住所，幸獲朋友冒險收留，而他們亦要「賤賣」住所作賠償。至於長女、鄰居及友人的求情信則說被告為人客氣有禮，被告深表懊悔，冀法庭輕判。

（反修例風暴）