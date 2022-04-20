咬甩趙家賢耳 刀客傷4人囚14年半 官斥非常野蠻 遭「私了」家人被起底減刑6月

遭捅腹事主：判刑不算重 不原諒被告

早前審訊時，被告陳真（現52歲）供稱當日曾喝中國白酒及啤酒，其後去焗桑拿，回家途中被捕，「腦袋一片空白」。事主溫浩倫當日被捅傷腹背，上半身有多處刀傷，他昨受訪時認為被告判刑不算重。對於法官的減刑理由，例如被告家人被起底，溫認為與本案無關；至於被告遭「私了」，溫憶述當時被告無法控制自己，多人阻止被告施襲，認為是「正常需要」。辯方求情稱被告向4名受害人摯誠道歉（見另稿）。溫稱不會原諒被告，相關看法不會改變，又認為被告事發時並沒受酒精影響，「唔信佢唔清醒」。

官：傷勢相當嚇人 3人現創傷後遺

張官判刑時引述各事主傷勢，稱溫浩倫傷勢「相當嚇人」，曾陷昏迷，並留醫深切治療部。溫妻梁碧琪背被刺傷，而其堂姊梁瑩瑩則遭被告扯頭髮及踢頭。趙家賢在旁嘗試阻止被告時，被告抱着趙的頭及咬甩其左耳。

張官表示，心理報告顯示其中3名事主出現創傷後遺症，當中溫浩倫與妻同被襲，經歷雙重創傷，時刻高度戒備，出現失眠，並感煩躁及苦惱。梁碧琪遇襲後在人多地方會高度警覺，即使經過心理輔導後，重返太古城亦感極度恐慌，出現氣促及肌肉繃緊。梁瑩瑩遇襲後亦出現緊張不安情緒，又對自己未能幫助堂妹及堂妹夫感自責。趙家賢的報告則顯示，他經歷兩次手術無法駁回左耳，戴上假耳後更無法使用普通外科口罩，事後難集中精神，又對被指揑造事件感失望，另外他正因「35+初選」案還押，面對很大壓力。

接納非預謀 呼「光復台灣」顯政見不同

張官稱被告獨自行事，明顯受酒精影響，但接納辯方所指事件並非預謀。另被告案發時高呼「光復台灣」，看來他與事主溫浩倫因政見不同，繼而口角引發本案。張官稱溫傷勢嚴重，事後無法過正常生活，而趙家賢被咬甩左耳，形容被告所為是「非常野蠻的行為，令人難以置信」，故就被告涉及溫趙兩人的傷人罪，同以監禁7年為量刑起點。至於梁碧琪傷勢較輕，但她目睹丈夫受襲，就被告涉及她的傷人罪以3.5年為量刑起點；而被告涉及梁瑩瑩的普通襲擊罪，則為拳打腳踢，沒嚴重傷害，故以6個月為量刑起點，4罪的整體刑期為15年。

稱遭索償致財政損失 非減刑理由

張官提及被告遭事主民事索償致財政損失，是他傷人所致，非減刑理由，惟考慮被告遭「私了」受嚴重傷害，且家人被起底，故減刑6個月，最終總刑期為14年半。

【案件編號：HCCC204/20】

明報記者

（反修例風暴）

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