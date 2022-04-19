戴雅門指無異委任 盧文端：不等於以後「一人模式」

戴：只講民主不等於會變民主

戴雅門表示，今次特首換班（succession）與公然委任（outright appointment）無分別，形容北京假裝不是一場「鬧劇」。親中陣營形容「一人選舉」亦是民主，戴雅門反駁說，伊拉克前總統薩達姆和一眾獨裁者都對外聲稱由民主方式選出，卻長期是唯一候選人，連朝鮮都聲稱是「朝鮮民主主義人民共和國」，「只講不等於就會變成（民主政制）」。

他又慨嘆，真正反對派無法參與選舉，「選舉已失去意義」，香港亦由半民主進入專制（authoritarian）。他認為，杯葛選舉拒絕為制度背書、進而令政權尷尬可能是更有效的方法，但這要由港人決定。

戴雅門說，特首林鄭月娥治下的香港是一場悲劇，現時連半民主狀態及進一步爭取的希望都壽終正寢（died）。他說深信香港將邁向民主，「但我恐怕在中共治下都不會發生」。

盧：特首任期短 「中央指導」顧長遠發展

盧文端在本報撰文稱，今次選舉一人入閘是現時特殊環境決定，未來可以2至3人參選，不一定是「一人模式」。他又說中央對特區政府主要官員有實質任免權，相信中央將支持新特首組建一支集經濟、房屋、民生等各方精英的管治團隊，有心有力發展經濟、改善民生。

盧文端又稱，特首任期制容易產生短期行為，「中央指導香港發展」，可要求特首顧及香港長遠發展，並確保各任行政長官的重大政策具連續性。

（特首選舉）