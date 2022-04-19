李家超成唯一候選人 稱當選即商內地通關

李家超昨回應其提名獲資審會確認，被問到最終只有一名特首候選人，會否影響認受，他表示整場選舉按法例舉行，現時仍會繼續努力爭取選委支持，向市民解釋施政理念。

李家超昨日分別與工業總會、中華總商會、中華廠商聯合會、中華出入口商會及總商會的選委會面。他總結會面內容稱，各商會代表一致認同全面提升香港競爭力的重要，並在金融、招商、環境、資金、人才等方面給予意見，稱商會的意見有助他寫政綱時參考。有報道稱其政綱集中在房屋及公務員系統方面，李家超回應時僅稱正努力寫政綱，期望可盡快完成並向外界說明。

林健鋒：李讚公僕團隊優秀

要處理過時規矩

總商會主席王冬勝表示，與李家超深入討論本港面對的不同挑戰，包括人才流失等。至於通關問題，王冬勝引述李家超稱需要一些時間處理，但已有想法。總商會理事、立法會議員林健鋒引述李家超表示公務員團隊優秀，但因一些框架限制做事方式，稱李沒有用「整頓」的字眼，首要處理過時的規矩和法例，也會邀請有才能和知識者入政府。

中華廠商聯合會會長史立德稱，期望李當選後盡快成立創新科技及工業局；他引述會上有選委表達，即使本港與內地未能通關，「但是否能與國際通關」，不希望香港因此削弱競爭力。副會長黃家和說，李喜歡美食，他在會上提出希望重新營造香港成美食之都。

中華總商會長袁武則表示，原則上認同李的施政理念，該會在會上提出多個意見，包括建議本港對外通關重要，但對內地通關更加重要。

修改選舉制度後，部分選委會委員是按機構職位而登記的當然選委，選舉事務處收到7份涉及指明職位變動的當然委員登記，資審會裁定全部登記有效，7人分別是社福界的仁愛堂主席鄭慧賢、保良局主席陳正欣、博愛醫院主席林群、東華三院主席馬清揚、仁濟醫院主席葉恭正，以及教育界的保良局副主席黎惠蓮和東華三院第二副主席鄧明慧。

明報記者

（特首選舉）