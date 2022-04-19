指疫情反映領導問題 學者：歸咎公務員屬卸責

葉劉：政務官專業 掌握細節好

曾提出疫情後要大刀闊斧改革公務員制度的新民黨主席葉劉淑儀認為，中央政府或對個別政務官不滿，覺得他們不夠忠誠及勇猛，但強調政務官對專業及技術工作細節掌握較好，對問責官員工作有貢獻。她說，未來任何職系的高級官員都要展示更大程度問責，以及願為市民服務的精神，不應凡有不能解決的問題就增加人手，或開設更高級職位。她期望新特首用人唯才，管理上賞罰分明。

保險界立法會議員陳健波稱，第五波疫情反映政府資訊發布需改善，亦有聲音質疑公務員躲在程序後不做事。他認為不少公務員用心工作，不應「一竹篙打一船人」，但需鼓勵公務員積極主動工作，不能尸位素餐。他指出，現時公務員升遷由常任秘書長而非問責局長主導，結果公務員往往較聽從常秘，建議改革升遷制度，亦應檢討調職和懲處機制，增加公務員競爭力。

學者指可考慮內地等地方請人

卜約翰認為，第五波疫情反映的是政治領導問題，如部門之間缺乏協調，應由高層領導負更大責任，將有關問題歸咎公務員是卸責。不過，他說公務員制度自1999年再無改革，現時部分公務員缺乏服務社會熱誠，需從根本改革。他建議改變招聘制度，例如政務職系可考慮開放招聘，包括在內地等地方請人，以及開放招聘中高層職位等。他亦提出檢討《公務員守則》，包括增加要求公務員須具服務熱誠等要求。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則擔心，如開放招聘中高層薪級的政務職系職位，會降低下層職位投考誘因，因晉升機會有限。