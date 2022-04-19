2800公僕辭職 回歸後新高 工會：政治及工作壓力增 公務員局：涉多項因素

明報記者 鄭啟智

公務員事務局回應稱，公務員辭職率近年稍升，但只佔總實際員額小部分，目前未對政府運作帶來太大影響，重要的是能招聘和挽留合適人員，如有個別職系出現人手問題，當局會協助有關職系或部門首長制訂合適方案及改善措施。當局表示，公務員辭職涉及很多因素，在2018/19至2020/21年度期間，逾半辭職公務員是在試用期完結前離任。

回歸後每年數百人離職 近年趨升

根據公務員事務局數字，上年度截至12月共8274名公務員離職，當中2809人辭職，以政府公布2021年3月實際有17.8萬名公務員作基礎計算，辭職率為1.6%，是回歸後最高。翻查政府數字，公務員辭職在1980年代末急升，1989/90年度有近8000名公務員辭職，數字其後逐年下降，回歸後於1998/99年度跌至少於1000人，數字之後維持在每年數百人水平，至近年明顯回升。

離任政務職系七成辭職

27人中9屬首長級

至於政務職系，上年度截至12月有39人離職，其中近七成、共27人屬辭職，是近年新高。辭職政務官當中，9人屬首長級，18人屬非首長級，兩者均高於前一年度。部分首長級政務官離職後加入公營機構，例如商經局前首席助理秘書長胡德英去年離職後，轉任競爭事務委員會行政總監。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，對辭職公務員急增不意外，認為工作環境不明朗，面對宣誓等政治壓力，工作壓力亦增加。他舉例說，市民近年對待公務員態度惡化，公務員亦未必預期要「隨傳隨到」在疫區前線工作。他估計，欲離職的公務員近年已辭職，相信數字不會再大增，惟憂慮近年公務員投考數字下跌，未必能填補空缺。

工會：新入職者已有預期 料數字轉穩

高級公務員協會主席李方冲則表示，不少年輕公務員離職，移民潮亦導致部分人辭職。他認為新入職公務員已預期工作和政治環境，相信未來辭職人數會轉趨穩定。他說，仍有不少人投考公務員，代表「政府工」仍有一定吸引力。

葉劉：李家超任問責官多年 料合作好

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，近年不斷有人攻擊「AO黨」，加上中央重用紀律部隊，對政務官士氣有一定影響。她認為辭職數字亦反映最高領導能否知人善任，接受下屬合理意見，抑或「功勞歸己，黑鑊給下屬」。對於紀律部隊出身的李家超如接任特首會否進一步影響政務官士氣，葉太回應稱，李家超任問責官員多年，未聞他不滿政務官，相信雙方合作良好。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為，現時公務員較在私人市場工作更辛苦，令吸引力降低，「做公務員與在外面打工，分別可能真的不大」。他指出，新制公務員福利較少，過去兩年公務員凍薪，未能吸引年輕人加入，建議當局作職系檢討，改善公務員青黃不接問題。

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