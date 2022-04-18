維園點燭囚8月 趙恩來：原以為控罪性質如違泊

【明報專訊】2020年六四，時任支聯會常委兼時任荃灣區議員趙恩來到維園燃點燭光參與悼念活動，被控參與未經批准集結，判囚8個月。趙恩來說，當初法庭傳票寄上家門，以為控罪性質和違例泊車一樣，可以罰款處理，未料反修例案愈判愈重，「法庭咩案都要攞到盡」。他指獄中日子不難捱，只是囚倉每星期都有年輕面孔加入，有感社會形勢變化甚大，「抵抗恐懼的方法就是做好自己」。
逾半倉友涉示威案 信件隨月漸少
警方前年以疫情為由禁止六四集會，26人被控參與未經批准集結等罪，有人流亡海外，有人仍在牢獄，已完成刑期的趙恩來，是少數現時留在香港的自由身。他說，原本一直相信行使集會權利不必負上刑事責任，但經過一浪接一浪的拘捕和起訴，形容「在現場點支蠟燭已經是罪名」，審訊前開始有心理準備入獄。
趙恩來服刑時，囚倉內過半囚友是示威案被告，「農曆新年前，每星期兩三單暴動判刑，就『跌』兩三個新人入來，有理大（被捕的），也有中大『二號橋』（被捕）的」。他替囚友派信時，留意到剛入獄者收到親友、筆友較多信，已服刑一年半載者卻沒有信收，容易消磨意志。
在趙恩來口中，獄中生活不算艱苦，他獲分派的囚室可透過窗戶看到海，偶爾瞥見玩滑浪風帆的人；看書讀報都可過日子。出獄後，他獲市民眾籌支持，可繼續在原本的區議員辦事處營運社區辦事處。至於未來如何走，他說無法評估每一步的風險，「好多事情我控制不了，我決定不擔心，做好自己本分」。
「有種死硬派」 料六四集會不滅
回過頭看，趙恩來記得於2001年加入支聯會時，輿論焦點在六四晚會參加人數下跌，以後可能無人悼念六四；現在是《港區國安法》下，堅持悼念的人要面對刑事風險。時局變化無人能料，社會氣氛低迷，但他認為當下也未必陷低谷，相信六四晚會不會成為絕唱，「我們告訴大家，去六四燭光集會要坐監，但大家都可能衝出來，因為社會有一種死硬派」。