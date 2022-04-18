維園點燭囚8月 趙恩來：原以為控罪性質如違泊

逾半倉友涉示威案 信件隨月漸少

警方前年以疫情為由禁止六四集會，26人被控參與未經批准集結等罪，有人流亡海外，有人仍在牢獄，已完成刑期的趙恩來，是少數現時留在香港的自由身。他說，原本一直相信行使集會權利不必負上刑事責任，但經過一浪接一浪的拘捕和起訴，形容「在現場點支蠟燭已經是罪名」，審訊前開始有心理準備入獄。

趙恩來服刑時，囚倉內過半囚友是示威案被告，「農曆新年前，每星期兩三單暴動判刑，就『跌』兩三個新人入來，有理大（被捕的），也有中大『二號橋』（被捕）的」。他替囚友派信時，留意到剛入獄者收到親友、筆友較多信，已服刑一年半載者卻沒有信收，容易消磨意志。

在趙恩來口中，獄中生活不算艱苦，他獲分派的囚室可透過窗戶看到海，偶爾瞥見玩滑浪風帆的人；看書讀報都可過日子。出獄後，他獲市民眾籌支持，可繼續在原本的區議員辦事處營運社區辦事處。至於未來如何走，他說無法評估每一步的風險，「好多事情我控制不了，我決定不擔心，做好自己本分」。

「有種死硬派」 料六四集會不滅

回過頭看，趙恩來記得於2001年加入支聯會時，輿論焦點在六四晚會參加人數下跌，以後可能無人悼念六四；現在是《港區國安法》下，堅持悼念的人要面對刑事風險。時局變化無人能料，社會氣氛低迷，但他認為當下也未必陷低谷，相信六四晚會不會成為絕唱，「我們告訴大家，去六四燭光集會要坐監，但大家都可能衝出來，因為社會有一種死硬派」。

明報記者 余卓祈