早年毋須入獄 反修例後集結罪多判囚 大狀：有權隨暴力程度增刑罰 學者質疑控罪「武器化」

明報記者 余卓祈

2019後罪成者84%判囚

31人平均入獄1年

根據《公安條例》下的「不反對通知書」制度，警方對遊行集會有反對權，任何人參與未經批准集結，最高可囚5年。本報翻查剪報，統計有傳媒記錄的法庭案件，發現從2019年6月至今，最少11宗已審結的反修例案，主要牽涉參與、組織和煽惑未經批准集結等罪名，共37人被裁定罪成，當中31人被判即時監禁，僅6人獲判緩刑；部分被告面對多於一案，控罪疊加之下，總刑期由4個月至23.5個月不等，其中前香港眾志秘書長黃之鋒的總刑期最長。

昔處罰款守行為 6‧21案判監首例

資料顯示，律政司在2002年首次以舉行未經批准集會罪，起訴梁國雄，梁被判自簽500元、守行為3個月；本報再翻查往後的傳媒報道資料，連同上述梁國雄案，直至2011年共有5宗同類控罪案，法庭均以非監禁形式處理量刑，所有案件都在裁判法院審理；而2012至2018年則未發現有同類控罪案件報道。至2019年反修例事件爆發後，「6．21」案開啟集結案判監首例，累計逾八成被告須入獄，另過半數案件轉介至判刑上限更高的區域法院。距2002年起訴近20年，梁國雄在「8．18」案被判囚18個月，與「10．1」案的陳皓桓、李卓人和何俊仁一樣，成為單一集結案刑期最重者。

布思義：不設量刑標準 可按環境調節

於2014年「佔領中環案」擔任主控的資深大律師布思義（Andrew Bruce）向本報表示，未經批准集結罪不設量刑標準，法官可審視環境調節量刑，並非偏離案例；假設香港出現大量店舖盜竊案，法庭有權改變相關控罪的判刑。他又稱，律政司全權決定案件審訊的法院級別，只有在特殊情况下，法院可取代律政司決定。

被問到「8．18」案涉及和平有序的集會，被告最高判囚18個月，會否構成寒蟬效應，布思義指判決只對非法集會的組織者產生寒蟬效應，「人權要在法律範圍內行使，不能因為人權而違抗法例」。另一邊廂，他指若警方涉違法，可以在制度和法律內採取補救措施。

黎恩灝：將未經批准和平集會刑事化

美國喬治城大學法學院亞洲法中心香港法學人黎恩灝則稱，根據聯合國人權事務委員會發表的《第37號一般性意見》，政府和警方有責任保障市民和平集會的權利，而不是透過「不反對通知書」機制，將未經批准的和平集會刑事化；法庭以提升阻嚇力為由，重判和平集會的參加者，與聯合國指引背道而馳。黎認為，律政司將過半數案件帶上區院，客觀效果是提升刑期長度，如果法官量刑不夠阻嚇性，或觸發律政司申請刑期覆核。

身負集結罪的37人中，有14人另被控《港區國安法》罪行，例如黃之鋒等10人涉「35+初選案」，鄒幸彤等3人涉「支聯會案」，至今還押候審。黎恩灝表示，當局除打壓和平集會，亦以國安法禁止表達政治訴求和打擊公民社會團體，「集會、表達和結社自由屬於鐵三角，所有情况一環扣一環」，國際社會或對本港法庭和政府的人權保障失去信心。

司法機構網頁顯示，「8．18」案的上訴聆訊已排期於11月28日審理。

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