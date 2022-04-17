運油輪港東面外海爆炸 1死6傷

飛服隊救援 有傷者大幅脫皮

昨午約4時，飛行服務隊接獲香港海事救援協調中心召喚，指一艘巴拿馬註冊、長120米的運油輪「Chuang Yi」於香港東面約300公里、本港水域以外發生爆炸，13名船員中7人受傷。飛行服務隊先後派出兩架H175直升機及一架挑戰者605定翼機前往協助。

飛行服務隊到場後，船火已熄滅，其中一名船員已死亡，另外6名傷者中，3人傷勢較重，昨晚8時許由直升機送抵東區醫院。3名男傷者皆為印尼籍，30多歲，其中一人全身三成皮膚二級燒傷，另兩人面部燒傷。在醫院所見，兩名清醒傷者坐在牀上，面、手被燒至脫皮，另一躺牀傷者全身被毛氈蓋着。其中一人其後轉送瑪麗醫院。

漏油否 海事處：續跟進

另外3名傷勢較輕者，包括兩名印尼籍及一名緬甸籍男子，30至40歲，昨晚9時許送抵飛行服務隊灣仔停機坪，再由救護車轉送瑪麗醫院，其中一人身體被割傷，另一人左耳、左腳燒傷，餘下一人傷勢未明。被問及運油船有否漏油，以及死者遺體如何處理，海事處稱會繼續了解及跟進。

香港急症科醫學院急救創傷小組委員會主席李家慶稱，一般全身三成皮膚燒傷屬「緊要」，若面部燒傷者的口鼻有灰，屬吸入性灼傷的警號，若氣道受傷腫脹，會影響呼吸；若傷者仍能坐起身、說話，可視為暫時相對安全，但仍要監察有無滯後反應。昨有傷者前臂大面積脫皮及呈紅色，李說可能是二至三級燒傷，一般二級燒傷指傷及真皮，而三級燒傷則是全厚度燒傷，即已傷及皮下組織甚至神經線，較大可能要植皮。