抗疫的士巴士再減 剩高峰期五六成

運輸署回覆稱，預計短期內進一步調低抗疫巴士數量，會與業界繼續密切留意實際需求和運作情况，視乎需要調整車輛數目及派車安排。

業界料DSE後再削 盼留部分備用

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，抗疫的士本周起將接送染疫、或密切接觸者的文憑試考生至竹篙灣社區隔離設施應考。他表示，曾與當局探討擴大抗疫車隊的服務範圍，如接送長者接種疫苗，或接送康復者出入醫院等，惟政府「無咩反應」，估計文憑試過後會再削車，但希望至少「留番一百幾十架」，以備不時之需。

政府2月中起先後推出抗疫的士、巴士計劃，接送輕症者往指定診所及隔離設施，政府資助每日每部的士3500元，每部巴士4500及5500元。據運輸署回覆，接送患者往隔離設施的抗疫巴士在3月底及4月初兩度削減，由3月22日的1000輛減至目前600輛。消防處稱，4月3至9日期間，7日共轉介1460名患者予抗疫巴士。如以600車計算，即每日每車接送0.35人，比3月18至22日日送0.9人大減。

接送患者往隔離設施抗疫的士則由3月中的400輛大減350輛，至50輛。4月3日至9日期間，合共獲消防轉介171名確診者，即每日每車接送0.49人。至於接送患者往指定診所抗疫的士則由480輛減至350輛，在3月27日至4月9日期間，車隊每日平均完成行程數目1094宗，即平均每車日走3.13轉，較3月中日走6.9轉下跌逾一半。

明報記者 梁敏琪

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