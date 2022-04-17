國藥科興Omicron疫苗 下月在港臨牀測試

衛生署回覆查詢時確認，已就科興及國藥Omicron疫苗申請在港臨牀試驗發出證明書。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，暫未可買仍在臨牀測試階段的藥物。

伙港大醫學院 測試作加強劑

中國生物昨早在微信公眾號發布旗下兩款分別由武漢生物製品研究所研發的WIBP-Omicron滅活疫苗，以及北京生物製品研究所研發的BIBP-Omicron滅活疫苗，上周二（12日）及三（13日）獲港大及醫管局港島西醫院聯網研究倫理委員會的審查同意，且取得香港藥劑業及毒藥管理局的臨牀試驗批件，獲批在港臨牀研究。

科興昨傍晚亦在官網公布，旗下一款基於Omicron研製的滅活疫苗亦獲批在港臨牀試驗，該疫苗在動物測試證實安全有效，科興自2月底起向多個國家和地區提交臨牀研究申請，港府上周四（14日）通過申請。

募至少兩針2100人 科興復必泰各半

孔繁毅表示，港大醫學院將同步與科興及國藥合作研究，測試上述3款疫苗作為加強劑。孔說，3款疫苗均沿用第一代滅活疫苗技術平台為基礎，原版疫苗由已殺滅的原始新冠病毒株製成，新版則以Omicron BA.1病毒株取代。3款疫苗所需病毒株均由港大微生物學系團隊提供。國藥有兩款Omicron疫苗，孔說兩者用到的病毒株在核糖核酸（RNA）排序上會有輕微分別。

疫苗一般需通過3期臨牀測試才被採用，孔繁毅稱，由於3款疫苗與原版疫苗使用同一技術平台，且只以其作加強劑測試，故在港可直接做第二期研究，國藥及科興均同步於下月中開展。兩款國藥Omicron疫苗研究將在港招募1800名成年人，已打兩或三針科興及已打兩或三針復必泰者各佔一半，為期半年；科興招募條件一樣，但人數及研究時間較少，只招300人測試3個月。

國藥疫苗目標年底推出

港大微生物學系講座教授袁國勇向本報稱，國藥研究的1800人中，已接種兩至三針科興及復必泰各佔一半，兩組各再以隨機形式分3批，300人接種原版國藥疫苗、300人接種BIBP-Omicron疫苗，300人接種WIBP-Omicron疫苗。研究將檢視疫苗安全性和免疫原性，包括抗體水平。

對於Omicron疫苗何時可正式推出市場，孔繁毅稱國藥Omicron疫苗目標是年底，科興則會較遲，因今次研究人數較少，需再做較大規模研究。

明報記者

（新冠疫情）