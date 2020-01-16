增794陽41亡 兩死者料院內感染

此外，昨日新增12宗輸入個案，其中9宗為前日抵港，當中4人乘荷蘭皇家航空營運、阿姆斯特丹出發的KL819航班抵港，另有3人乘國泰營運、溫哥華出發的CX865航班抵港，該兩航班觸發熔斷機制，今起禁飛至4月23日。

昨日新增449宗核酸檢測陽性個案及345宗快速測試陽性的呈報個案，總數連續第二日低過4位數。新公布死亡個案亦有回落，連同滯後公布，昨增41宗死亡個案，第五波累計8897宗死亡個案，病死率為0.75%。

皆有長期病 一人反覆轉房

新增死亡個案中，有3宗涉及65歲以下病人，醫管局估計其中兩人在院內感染，包括一名已打兩針科興的57歲男子，本身有長期病患，去年曾中風，有免疫系統引起的血小板缺乏症。病人2月22日經律敦治醫院急症室入院，當時神志迷糊、發燒、身體多處瘀傷，入院篩查和急症室快速測試呈陰性。病人入院後因病情轉變曾在深切治療部及內科病房反覆轉病房，4月10日核酸檢測陽性，前日離世。

另一宗相信為院內感染的死亡個案涉及55歲男子，曾打一針復必泰，本身有長期病患，包括肺癌，已擴散，3月14日因氣促、心跳快送入瑪嘉烈醫院，其後發現有肺積水，4月2日核酸檢測陽性。

醫局：一直有檢視公院做法

醫管局總行政經理李立業未有回應有否統計第五波有多少死者是院內感染，至於若出現第六波，如何防止院內感染，李說感染控制團隊一直有檢視公立醫院做法，第六波時也會繼續堅守相關原則。

（新冠疫情）