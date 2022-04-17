平價本地團搶手 限30人免快測損意欲

縱橫遊近日推出7個香港一天遊項目，收費由88元至798元。據縱橫遊網站，元朗大夫第遊最低88元，4至6月舉辦40團，最快周五舉行，當中19個團已成團。縱橫遊常務董事袁振寧說，近日報名人數過百，大部分報較經濟的元朗一天遊。他稱現時所有團限於30人以下，以免要快測影響參加意欲。

旅社：難證檢測真偽

金怡假期董事長葉慶寧表示，公司推出特色本地團，收費數百元，暫未有人報名。他稱金怡只做30人團，因租3輛旅遊巴及請3名導遊才可應付百人，計算後利潤無異於30人團，同時放寬條件嚴格，減市民報名意欲。葉又稱旅行社難安排旅客做快測，「30人難道排隊快測再上旅遊巴？做法不科學、不合理」。若由參加者自行檢測，再由旅行社員工檢查結果，難證真偽。

議員促發指引 旅署：適時公布

旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府未向旅行社作具體指引，惟部分團即將舉行，促請政府盡快公布。他認為如有旅行社想辦百人團，旅客可自行檢測並誠實申報，相信市民已習慣做快測，虛報無意義。

旅遊事務署回覆稱，一直與業界就復辦本地遊具體安排保持溝通，有關細節將適時透過旅遊業議會公布。

陳肇始不排除看演唱會需快測

食衛局長陳肇始昨在港台《星期六問責》表示，部分業界或覺得政府放寬得不夠，強調要逐步、有序、安全地放寬，若第一階段全部放寬，擔心疫情反彈。被問及日後看演唱會、光顧酒吧等是否要先快測，陳說若疫情常態化，相關方法會有助安全放寬措施。

另外，食環署及警方前日共巡查逾630間餐飲處所及其他處所，食環署向涉違反指示規定的10間餐飲處所負責人展開檢控程序；而漁護署前日及昨日聯同警方在西貢郊野公園、船灣郊野公園、八仙嶺郊野公園及東龍洲炮台特別地區，共票控3人涉違口罩令，以及向49名涉違例露營或生火者採取執法行動。

（新冠疫情）