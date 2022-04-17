美容院周末預約至7月 業界：難補損失 健體業料防疫限制下只五成生意 目標「守業」

尖沙嘴美容店「A Little Hand 一雙小手」在政府上周四公布放寬措施前已準備復業，上周一消毒店舖、訓練員工、預訂快速檢測包及接受預約。負責人Daphne稱，政府公布放寬當日已收到不少預約，周末預約已排期至7月。她對重新開業感開心，稱客人都很期待，形容客人像「餓了很久」。

要求顧客快測 員工禁在外堂食

Daphne表示，每日開店後及關店前都會消毒店舖，店舖門口有消毒噴霧機，未來每個客人進店前要先消毒，須出示24小時內快速測試證明，若未能提供，店舖會提供快測套裝讓他們測試。

至於員工每日須提供快測結果，陰性才可上班。她已要求員工不要在外堂食，買外賣回店，而以往客人完成療程會送贈糖水，未來會暫停。

分店新開張 員工已另覓工作

Daphne說，停業期間沒收入，但仍要交租，員工一度停薪留職，每月只能發放補貼給他們。停業期間她嘗試售賣產品，建立自家護膚品牌，盼可保持人氣，形容是被「疫情逼出來」，惟售賣產品只可幫補約一成生意。她又稱原打算再開分店，1月初已增聘人手，惟不久後美容院須關閉。Daphne說新分店本月開張，然而找新員工上班時，有人已另覓工作，需另聘員工。她說停業約3個月人心惶惶，曾建議員工另覓工作。

美容業總會執行委員會主席陳秀儀表示，業界首兩星期預約已爆滿。她說業界一直預備好開業，惟早前擔心沒法重開，知悉有部分同業早於政府公布放寬前已準備，主要集中培訓人手、處理預約、構思推廣項目，而部分美容院人手流失，需出招聘廣告。她稱大部分美容院於開業前大清潔，如噴消毒噴霧，購入消毒器材等。

陳稱雖然現時政府沒規定美容業員工一定要做快測，但業界普遍要求員工每日上班前都要做快測，而客人未必要出示快測結果。她說過去3個月業界損失很大，同業對這次開業充滿期望，惟相信營運至年底亦未必能彌補之前的損失。

健體界：再停業恐多三成結業

健身室預約亦踴躍。香港健體專業人員總會會長王曉山表示，業界4月預約爆滿，已排期至5月，形容客人「報復式消費」。他說業界普遍跟從診所的防疫指引，陸續有同業已預約做深層消毒，甚至拍片放上社交媒體，盼令客人有信心。王預計在防疫限制下可做到四至五成生意，業界普遍目標以「守業」為主；又說過去3個月大部分員工停薪留職，僅靠積蓄度日，疫下約有兩成店舖已結業，若日後健身室再須停業，恐再多兩至三成店舖結業。

明報記者

（新冠疫情）