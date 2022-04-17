陳肇始：有預案應對反彈 醫局研下波增定點醫院

實施無硬指標 盼私醫允遙距診症

昨增794宗陽性個案，繼續進一步回落，亦是2月8日後最低水平。疫情回落，市民外出意欲升，陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，明白市民可能已抗疫疲勞，雖未開始放寬社交距離措施，但近日已有不少人外出，見到市民很開心，相信對他們精神健康有幫助，但對疫情則擔心，不希望反彈至失控。

陳肇始在港台《星期六問責》表示，如疫情反彈，會看是正常波動還是突然飈升。她說，本港醫院病牀、隔離設施和其他配套都一直增加，即使疫情反彈，亦有信心屬可控，且政府會做預案，「到時（疫情）去到什麼水平，我們要如何準備設施，這是最重要的，至於（疫情）去到什麼水平、社交距離措施要如何處理，我們沒有硬指標，要看趨勢和整體疫情發展情况」。陳又說，早前與私家醫生及私營醫療機構開會，萬一再出現爆發，若家長無法帶子女向私家醫生求醫會徬徨，盼私家醫生「幫手」，可考慮遙距診症，又強調現時私家醫院門診也會看染疫者。

醫局：考慮家長陪疫童訴求

高拔陞昨在now新聞台《大鳴大放》表示，雖然近日疫情回穩，但隨着學生復課和放寬社交距離措施，疫情反彈風險不小，醫管局要提早準備，正研究若下一波疫情更嚴重，是否要設更多定點醫院和轉換病牀，若下一波有更多兒童染疫，是否有足夠設施照顧染疫兒童，並考慮家長要陪同染疫兒童的訴求。

醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會表示，公立醫院共有11,500張病牀可接收染疫者，另社區隔離設施和北大嶼山醫院香港感染控制中心約有1000張病牀，昨公布8280名染疫者留醫，因學校復課和社交活動會較之前頻繁，醫管局要預備之後疫情會否反彈，餘下的病牀和社區隔離設施會是醫管局預備第六波疫情重要的一環。至於有否制定病牀使用率到什麼水平屬「警戒線」、需建議政府收緊措施以防醫療系統「爆煲」，李說暫時沒相關水平，但認為醫管局需要有應變計劃。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，隨着社交距離措施放寬，已預期疫情會波動、反彈，沒有硬指標多少個案才屬嚴重反彈，要看多項指標，包括社區檢測陽性比率、污水檢測陽性比率、港大計算的病毒傳播率及個案數字等。

（新冠疫情）