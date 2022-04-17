小學料初期上「籃球網課」 7月始多實體班

當局早前宣布，准小學本周二起恢復半天面授課堂 ；中學於文憑試核心科目完成後，最快下月3日起面授；幼稚園亦最快於下月3日讓其中一級返學。至於已接種兩針並滿14天的中小學生，課後准參加「非學術活動」。

大埔浸信會公立學校校長蔡碧蕊表示，該校高小生下周一（25日）起回校上半天課，下月3日便全體學生回校。她預料復課初期難辦實體課外活動，稱學生接種情况不一，如籃球、花式跳繩等，難以混合實體及網課，料起初只有網課。她計劃讓打針人數滿全班一半的課外活動，才可轉回實體；料7月才可恢復較多實體興趣班，「到時亦已完成校內試，希望學生放鬆和開心點，重拾課外活動樂趣、與同學交流」。

有中學申全日面授 復辦課外活動

復課後，中學所有教職員、全校或個別級別九成學生已接種兩針滿14天，可申請全日面授。直資中學地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲昨回覆本報稱，該校中一至中五級在5月3日先恢復半天面授課，而中五級已有91%學生打兩針，由於該級課程較緊張，校方待校董會批准後擬申請下月9日恢復中五全日面授。復課後，校方在飯堂設隔板，中五學生可自選留校或外出用膳。林續說該校初中接種率約七至八成，正蒐集最新數據，了解放假期間會否更多人打針。她說校內接種率高，所有課外活動可復辦，如社際舞蹈或球隊訓練。

青年會書院校長劉國良表示，該校整體接種率已達七成，但估計提升至九成或有困難。他續說，該校半天課的時間表下午1時45分放學，時間亦運用得不錯，「恢復全日課後，每堂可多約10分鐘，分別大不大，見仁見智」。

（新冠疫情）