復課擬入校辦講座 即場為學童接種 3至11歲暫64%打首針 教局：為家長解說釋慮

先透過學校統計了解接種情况

陳肇始昨在商台《政經星期六》表示，復課後會繼續推動學童打針，例如學校可聯絡家長，了解其疑慮，另不少醫生都表示願意到學校舉辦講座，「不止講座，講完之後即刻打（針），過往老人家也是這樣，即場講，如果排除了疑慮，就即場打，希望再推高（接種率）」。

出席同一節目的楊潤雄表示，希望先透過學校統計了解多少學生已打針、共打多少針和曾否染疫等，再針對未接種學童的家長提供講座，以及安排醫生或流動接種車到校，形容「講座加打針都可做到」。

楊潤雄：倘採安老院做法 料爭議大

被問到會否採用安老院舍接種做法，先徵集家長意願，如不反對就安排其子女打針，楊潤雄說，倘學童採同一做法會惹較大爭議。

教育局日前更新《學校健康指引》，復課後的暫停面授課堂機制是全校教職員及學生同一上學日快速測試呈陽性者達5%或個別班級達10%。楊潤雄昨表示，當局參考Omicron變種病毒傳播率高的特徵來更新指引；除快測陽性百分比外，他說若學校出現新冠死亡個案，或染疫者需要特別醫療設施時，都會考慮要求停課。

兒科醫學會：多校有意校內打針

香港兒科醫學會會長葉柏強在商台《政經星期六》表示，學生復課後感染風險漸增，除學校需預防，家長亦有責任將校園變為一個安全環境，呼籲家長趁開學前帶子女打針。他指出，Omicron變種病毒發病時間短，患者較常出現喉嚨痛、流鼻水、出現嘶吼症，一旦發現子女神志不清、作嘔、抽筋，要盡快求醫。

葉柏強向本報表示，香港兒科醫學會曾與教育局、各區校長會及不同醫療機構開會，商討為學童打針安排，其中大部分校長有意安排學童在校打針，細節未有定案。他說復課前已有大型校舍借出校址為區內學童打針，流程順暢，相信醫護已熟悉到校打針。據他了解，如復課後需在校內打針，港府應會派外展隊在放學後為學生接種。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華稱，不同兒科醫生一直透過講座向家長解說疫苗作用，復課後可安排醫生到校為家長講解，再由家長即場決定是否打針，但需配合家長下班時間及醫生人手分配，需時研究細節。他另稱，擔心復課後染疫兒童增加，醫管局正商討更新醫療指引，如兒童多系統發炎綜合症的用藥指引等。

校長：區內曾辦講座 家長反應不熱

大埔浸信會公立學校校長蔡碧蕊表示，區內早前有辦講座向家長推廣新冠疫苗，「但未見家長反應熱烈」，她估計倘提供講座，願讓子女即場打針的家長不多。她認為，若家長帶同子女回校聽講座，擔心人數眾多造成聚集，有傳播風險，建議在網上舉辦活動，亦方便家長和與子女一同收看。

蔡又稱，校方正發問卷蒐集校內學生接種情况，亦希望了解學童未接種原因。她說，問卷設3個選項，家長可選健康理由、曾染疫或其他原因而未安排子女打針，再由校方聯絡和跟進相關個案，但強調不會逼他們的子女一定要打針。

明報記者

（新冠疫情）