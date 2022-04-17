學者：每日兩三康復童患「多系統發炎綜合症」

葉柏強昨在商台《政經星期六》說，本港兒童在過去幾波疫情染病率偏低，加上未有接種疫苗，體內沒有抗體，感染Omicron的殺傷力可以很大。他說，未打針的染疫童病毒量較高，病毒繁殖速度較快，部分個案在康復後三四周後出現「多系統發炎綜合症」，即腦部及腎臟等多個器官發炎，大部分需在深切治療部（ICU）留醫，並要插喉或打強心針。

部分康復後三四周現 ICU留醫

他透露近日本港幾乎每日都有兩三個「多系統發炎綜合症」新症，團隊正留意有關病童康復後會否出現影響心肺或活動能力的長期後遺症。

外國有病童神經系統心臟受影響

關日華向本報稱，自3月初至昨日，本港共15名輕症兒童康復後出現上述綜合症，年齡3至11歲，數據正作詳細統計，日後將有調整。他補充，外國有病童的神經系統或心臟因此受影響，團隊正跟進本港個案的情况。

（新冠疫情）