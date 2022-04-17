認障翁未獲口服藥 女兒：14日才轉陰認知倒退

已打三針 染疫時用藥指引未放寬

黎父上月13日病發，翌日到私家醫院做核酸檢測呈陽性，由於用藥指引當時未放寬，已打三針的他未獲指定診所處方口服藥，醫生並表示他已打針，病毒量很低。黎小姐說，患認知障礙症的父親染疫後認知能力似乎倒退，如病發第三天開始，在家隔離的父親屢次稱「呢度唔係我屋企」、「我要返屋企」等，並多次幾乎衝出家門，同住家人需藏起鑰匙避免他出走，直到上月底父親才不再問何時可回家。她說父親現時只稱呼妻子為「屋企人」或「好親密的人」，而染疫前他仍能認出妻子，「都唔知點先可以練番好爸爸嘅意識」。

在家呼「要返屋企」 認不出妻

72歲的黎母上月18日亦染疫，病發第5天剛好政府放寬處方指引，故在指定診所獲處方口服藥，用藥5天後、即染疫第9日快測轉陰。黎小姐不禁猜想，若父親病發初期獲處方口服藥，會否加快復元，「至少唔使老人家咁辛苦，家人亦唔使因為爸爸久久不癒而照顧得好辛苦」。

老人科專科醫生佘達明以其經驗為例，服新冠口服藥的染疫長者平均較未獲處方者早一至兩日康復，而透過藥物及早減低體內病毒量，有助減低併發症的機率，故相信如黎父當時獲處方口服藥，問題或不如現時嚴重。

醫生：用藥長者較早康復 助減併發

港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝引述早前《自然》期刊發表的研究稱，即使病徵輕微，感染新冠病毒會導致腦部體積縮小，灰質減少；部分患者另會出現「腦霧」等症狀，導致康復後「無咩精神、精力」。他補充，有多個原因可導致患認知障礙症的染疫者如黎父出現上述情况，包括認知障礙症病情本來會隨時間變差、新冠病毒導致腦損傷，或社交距離措施均有影響等，而不同成因的康復速度各異，建議患者及早找醫生做檢查。

（新冠疫情）