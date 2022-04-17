港「長新冠」少過3% 低於全球比率 孔繁毅料因早醫減併發 倡設指定門診跨專科治療

明報記者 何珮瑚

世衛料全球一兩成患者

至少兩月「腦霧」疲倦氣促等

根據世衛去年的報告，「長新冠」是指感染新冠病毒後出現的長期後遺症，患者或出現「腦霧」、肌肉疼痛、疲倦、氣促、咳嗽、抑鬱等症狀，通常在染疫後3個月內出現，並持續至少兩個月，且不能透過其他診斷解釋。

孔繁毅表示，由去年初開始，瑪麗醫院跟進逾3000名覆診的新冠患者，觀察至少半年，根據世衛定義，當中少於3%人出現長新冠。世衛估計全球約一至兩成新冠康復者出現中、長期後遺症。孔繁毅說，西方國家新冠患者出現長新冠的比例可超四成，估計本港比率較低，與確診者較早獲適切治療、有助減低併發症有關。

觀察3000康復者半年 有人頭痛礙工作

瑪麗醫院跟進的個案中，有長新冠病人出現頭痛，嚴重至影響工作；另約20人嗅覺受損，大部分接受維他命A及香薰治療後嗅覺可回復七成。孔繁毅說，長新冠患者「18至90歲都有」，當中長者較易出現長期後遺症，估計與身體儲備較少、多有長期病、較多新冠重症有關。年輕人較常出現味覺、嗅覺喪失等問題；長者則較多氣促，大多在治療後3至6個月內好轉。

孔：18至90歲都有 長者較易出現

孔說，持續少於兩個月的症狀屬「新冠急性後遺症」，通常在12周消退，主要為咳嗽、疲倦等；但味覺或嗅覺問題、頭痛到影響工作及氣促等則較難根治，容易是長新冠。不論出現急性後遺症或長新冠，規律的睡眠和運動均有助改善，他呼籲康復者如有需要必須求醫。他說本港暫未有指定地方專治「長新冠」，建議設跨部門聯合治療方案，為有需要者提供指定門診服務。

老人科專科醫生佘達明稱，不少長者身體機能原是「掹掹緊」，感冒都可能影響身體功能，在其診治的長者當中，不乏染疫後出現吞嚥困難、走路乏力或神志轉差，曾有八旬婦康復後吞嚥能力退步，即使在水中加入凝固粉仍會嗆到，另出現「腦霧」症狀，「問佢飽定餓都唔係好識回應」。

佘達明：有長者吞嚥困難神志轉差

佘補充，上述問題通常在新冠康復後半個月內恢復正常，「後生可能兩三日好番，但老人家可能要幾個星期」。他建議染疫長者攝取充足營養，有良好休息，家人亦可多與其聊天或翻看舊相簿，但若長者神志混亂，建議盡早求醫。

食衛局及醫管局回覆查詢稱，公立醫院會為新冠康復者安排覆診，會因應病人個別臨牀情况提供其他復康服務。公立醫院出院病人或完成隔離者，在出院日期或完成隔離日期起計6個月內可參與「中醫門診特別診療服務」，接受最多10次免費服務。被問到會否考慮為出現長新冠等後遺症的康復者提供指定門診服務，醫管局稱會定期檢討各項醫療服務及評估需求，為病人提供適切服務。

（新冠疫情）

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