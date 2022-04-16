學者：現法例已足 過度規管恐眾籌平台離港

【明報專訊】財經事務及庫務局研究立法規管眾籌，港大法律學院助理教授任石榮向本報表示，根據他的觀察，較少司法管轄區有特別針對非股權式眾籌的規例，反而多靠現有法例如反洗黑錢、慈善法或詐騙法等來監管。他指出，目前大型非股權式眾籌平台為保障自己聲譽，都在條款中限制眾籌活動，例如「Kickstarter」不接受政治性質眾籌，而大部分平台亦拒絕非法活動的項目，他認為眾籌平台的措施加上現有法例，一般而言足以規管眾籌活動。
指大型平台限制眾籌項目保聲譽
目前，國際上最受歡迎的平台如「Kickstarter」及「Indiegogo」，並不在中國內地、俄羅斯及多個中東國家運作，任石榮憂慮，「如果過度規管，恐怕會導致部分香港現有眾籌平台離開」。
翻查資料，早前抗議加拿大防疫政策的「自由車隊」透過網上眾籌，眾籌平台「GoFundMe」其後以涉及非法活動為由，將「自由車隊」籌款專頁下架並凍結逾百萬加元的款項，其後退回所有捐款，自由車隊後改用美國基督教眾籌網站「GiveSendGo」籌款。加拿大當局之後向法庭申請凍結款項，「GiveSendGo 上月向加拿大安大略省法庭稱已向部分捐款人退款。根據加拿大廣播公司本月引述法庭文件，持續約3星期的整個行動中，自由車隊透過多個平台共籌得2400萬加元（約1.49億港元）。