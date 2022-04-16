學者：現法例已足 過度規管恐眾籌平台離港

指大型平台限制眾籌項目保聲譽

目前，國際上最受歡迎的平台如「Kickstarter」及「Indiegogo」，並不在中國內地、俄羅斯及多個中東國家運作，任石榮憂慮，「如果過度規管，恐怕會導致部分香港現有眾籌平台離開」。

翻查資料，早前抗議加拿大防疫政策的「自由車隊」透過網上眾籌，眾籌平台「GoFundMe」其後以涉及非法活動為由，將「自由車隊」籌款專頁下架並凍結逾百萬加元的款項，其後退回所有捐款，自由車隊後改用美國基督教眾籌網站「GiveSendGo」籌款。加拿大當局之後向法庭申請凍結款項，「GiveSendGo 上月向加拿大安大略省法庭稱已向部分捐款人退款。根據加拿大廣播公司本月引述法庭文件，持續約3星期的整個行動中，自由車隊透過多個平台共籌得2400萬加元（約1.49億港元）。

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